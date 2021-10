Kje se točenju goriva raje izognite

V zadnjih dneh in tednih se veliko govori o ceni goriva. Ta se kar naprej viša, posledično so denarnice voznikov bolj prazne. Nekateri za to krivijo vlado, tudi zaradi besed, ki jih je leta 2016 izrekel Božo Predalič iz SDS, danes državni sekretar na ministrtvu za notranje zadeve (zadeva vam bo postala kristalno jasna, ko boste prebrali njegov spodnji tvit, spisan, ko je bila SDS v opoziciji), medtem ko predsednik vlade Janez Janša prek twitterja javnosti sporoča, da so višje cene goriva posledica dogajanj na mednarodnih trgih in nikakor dejanj vlade.

Nekoliko lažje si lahko predstavljamo, kako drago (ali poceni) je gorivo, če pokukamo k našim štirim sosedam. Iz podatkov AMZS, ki jih je za nazadnje popravil 5. oktobra, vidimo, da ima tako 95- kot 98-oktanski bencin in dizel od Slovenije cenejše le Madžarska. Avstrijci imajo cenejši le dizel (pravzaprav imajo najcenejšega med četverico sosed), medtem ko sta oba bencina pri njih dražja. Hrvaška in Italija imata dražja tako oba bencina kot tudi dizel. Italija pa je rekorderka med opazovanimi državami po visokih cenah goriv. Najbolj očitna je razlika pri 95-oktanskem bencinu: liter vas bo stal kar 32 odstotkov več kot v Sloveniji!

Koliko stane liter goriva v soseščini – primerjava s Slovenijo

(Pozitivna številka pomeni, da je liter goriva toliko dražji, minus, da je toliko cenejši.)

95-oktanski bencin (€) 98-oktanski bencin (€) Dizel (€) Avstrija 0,022 0,008 –0,115 Hrvaška 0,167 0,073 0,078 Italija 0,425 0,44 0,189 Madžarska –0,013 –0,137 –0,062 Slovenija 1,303 1,487 1,392

Vir: AMZS, lasten izračun

Ko napolnimo 40-litrski rezervoar v tujini

Predpostavimo, da imamo vozilo, v katerega lahko natočimo 40 litrov goriva. Če bi šlo za 95-oktanski bencin, bi nas to v Sloveniji stalo 52,12 evra, za 98-oktanskega 59,48 evra, dizla pa 55,65 evra. Pa soseščina?

Za najcenejše so se, kar se bencinskega goriva tiče, izkazali Madžari. Pri polnem rezervoarju 95-oktanskega, bi v primerjavi s cenami v Sloveniji, privarčevali 52 centov. Če bi ga napolnili z 98-oktanskim bencinom, bi nam v denarnici ostalo 5,48 evrov več. Madžari imajo tudi cenejši dizel, kot pri nas, vendar so od njih cenejši severni sosedje, Avstrijci. Pri polnjenju 40-litrskega tanka goriva boste prihranili 4,6 evra.

Če pogledamo, pri kateri sosedi se je postanku na bencinski črpalki zaradi nakupa bolje izogniti, če želite imeti polnejšo denarnico, je to Italija. Poln rezervoar 95-oktanskega bencina vas bo namreč stal 17 evrov več, 98-oktanskega 17,6 evra več in dizla 7,56 evra več.

Koliko stane poln 40-litrski tank goriva v soseščini – primerjava s Slovenijo

​(Pozitivna številka pomeni, da je 40-litrski rezervoar goriva toliko dražji, minus, da je toliko cenejši.)

95-oktanski bencin (€) 98-oktanski bencin (€) Dizel (€) Avstrija 0,88 0,32 –4,6 Hrvaška 6,68 2,92 3,12 Italija 17,00 17,60 7,56 Madžarska –0,52 –5,48 –2,48 Slovenija 52,12 59,48 55,68

Vir: AMZS, lasten izračun