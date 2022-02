Kje je pogrešana Tanja? Vedeževalec Blaž ima slabe novice

Poročali smo že, da je od januarja pogrešana 29-letna Tanja Kofol iz Ljubljane. Visoka je okoli 170 cm in je vitke postave. Ima temno rjave lase, segajoče do ramen. Uporablja vozilo citroen C3, temno modre barve, goriškega registrskega območja. Obstaja verjetnost, da se pogrešana nahaja na območju Italije ali Avstrije.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije. Vsi, ki bi kar koli vedeli o pogrešani osebi, naj podatke o njej sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali postajo Ljubljana Moste (01 586 76 00) ali pokličejo interventno številko 113 oziroma anonimni telefon 080 1200.

Vedeževalec: Pogrešana ni več živa

Tanja Kofol. FOTO: PU Ljubljana

Dekle, ki je blizu pogrešani, je za več informacij o tem, kaj se je zgodilo s Tanjo, prosila vedeževalca. Ta je pogledal v karte, a žal o pogrešani nima dobrih novic.

Blaž je v kartah videl, da se je do konca borila, a da je žal boj končan. Pogrešano naj bi doletela huda nesreča, na katero ni bila pripravljena. »Stvari so ji spolzele iz rok, znašla se je v situaciji, ki je ni mogla nadzorovati. Absolutno vidim, da ni več živa,« pravi vedeževalec in dodaja: »Karte so zelo slabe, doletela jo je nesreča. Žal tukaj nič dobrega ne vidim.«

Se je pa v kartah pojavilo število deset, kar po Blaževih besedah pomeni, da se bo zadeva razrešila čez deset dni ali čez deset tednov.