Kje je največ dela za mlade?

Ob tem, ko preizkušajo različna poklicna področja in delodajalce, pa razvijajo pomembne kompetence.

Trg dela je danes drugačen, bolj dinamičen, v ospredju so kompetence

Včasih so posamezniki v večini sprejeli eno karierno odločitev za vse življenje. Izbrali so poklic, se zanj usposobili in to delo opravljali do upokojitve. Medtem je trg dela postal bolj dinamičen, spremembe so postale stalnica. Zadnja gospodarska kriza je marsikoga prisilila v ponovni razmislek o svoji karierni poti, menjavanje zaposlitev pa je postalo družbeno sprejemljivo, če ne celo pričakovano.

