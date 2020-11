Jelinčič udaril po RTV: To je totalno bedasto

Za RTV je SNS vladna stranka

Zmago Jelinčič se ne strinja z RTV, da je njegova stranka vladna. FOTO: Voranc Vogel, Delo

V četrtek je, ki ga je na RTV Slovenija vodilsledila oddaja Pogovor z opozicijo. Voditeljiciso se v studiu pridružili prvaki LMŠ, SD, Levica in SABin. Gledalci so se ob tem lahko ugotovili, da manjka, predsednik stranke SNS.»Niso me povabili v oddajo,« je za Slovenske novice povedal Jelinčič. Na RTV Slovenija so potrdili, da vabila v SNS niso poslali. »V skladu s poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija moramo, ko se odločimo za daljši pogovor s predsednikom vlade, najkasneje v 24 urah dati priložnost tudi opoziciji. Gre za člen 4.2, ki med drugim pravi: 'Ko se v naših radijskih in televizijskih programih odločimo za daljši pogovor s predsednikom vlade o aktualnih vprašanjih, bomo opozicijskim strankam ponudili možnost, da pojasnijo svoja stališča v podobni oddaji. Če opozicijo sestavljata več kot dve stranki, se sme ta oddaja v primerjavi s tisto, v kateri je nastopal predsednik vlade, podaljšati največ za polovico. Omenjena oddaja mora biti objavljena v enakovrednem terminu, po možnosti takoj po nastopu predsednika vlade oz. v naslednji oddaji enakega tipa, vendar ne pozneje kot naslednji dan',« so zapisali.Na RTV pravijo, da se za vladne stranke štejejo vse tiste stranke, ki so podpisale koalicijsko oziroma pogodbo o sodelovanju v vladi, za opozicijske pa vse druge stranke ne glede na to, kako glasujejo o posameznih vprašanjih. »Tudi če član kakšne stranke sodeluje v vladi, ta pa ni podpisala pogodbe o sodelovanju, štejemo, da je taka stranka v opoziciji. V pogovoru z opozicijo torej sodelujejo opozicijske stranke, ne pa tudi stranke, ki imajo z vlado podpisan sporazum o sodelovanju. Kar ni novost. Tako je, denimo, marca 2019 Levica podpisala sporazum o sodelovanju z vlado Marjana Šarca, zato v lanskem Pogovoru z opozicijo, ki smo ga pripravili 16. septembra, v studiu ni bilo predstavnika Levice,« pojasnjujejo na nacionalki, kjer so opozorili, da je stranka SNS julija letos podpisala sporazum o sodelovanju z vlado Janeza Janše, »zato je včeraj nismo povabili v oddajo Pogovor z opozicijo«.»To, kar so napisali na RTV, je bedasto, totalno bedasto, kajti če smo mi podpisali sporazum o sodelovanju, to ne pomeni, da smo šli iz opozicije v koalicijo. To je njihov izgovor. Že pred leti, ko jevodil vlado, smo vse stranke podpisale sporazum o sodelovanju, pa vendar smo ostali eni v opoziciji in eni v koaliciji. Ti izgovori na RTV samo kažejo, da se hočejo izmazati, ker ne upoštevajo volilnega rezultata, ker ne upoštevajo demokratičnih načel in ker so bedaki,« na pojasnilo RTV pravi prvak SNS.RTV je v Odmeve povabil predstavnike političnih strank SMC, Desus, NSi in SNS. Jelinčič nam je zatrdil, da se bo na to povabilo odzval: »Najprej bom povedal, da to ni fer, da se gre RTV Slovenija politikanstvo, da ne upošteva demokratičnih načel in upošteva komando nekaterih. V prvi vrsti je tukaj zadajin njegov krogec, v tem krogcu pa je še majhen vrtni palček, ki dirigira vse skupaj.«Iz poslanske skupine SNS so na RTV medtem naslovili protestni dopis zaradi nevabila.