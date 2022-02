Kje do najcenejšega PCR-testa?

Število okuženih v Sloveniji upada in zdi se, da se peti val počasi umirja. Številni Slovenci, ki zaradi spremenjenega načina testiranja ne morejo več brezplačno do PCR-testa, saj je po novem za dokazilo o prebolelosti v Sloveniji dovolj hitri test, pa iščejo načine, kako bi prišli do potrdila, ki bi jim prebolelost priznalo tudi v tujini.

Za vas smo preverili, kje se je mogoče najceneje testirati s PCR-testom. Cene se gibljejo od 65 evrov pa vse do 100. Močno se razlikujejo tudi med zdravstvenimi domovi, ne samo med zasebniki.

Daleč najcenejše je testiranje nosno-žrelnega predela v bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični, kjer je treba za PCR-test odšteti 65 evrov. Ugodno, v primerjavi z ostalimi ponudniki v Ljubljani, je tudi testiranje na infekcijski kliniki v Ljubljani, kjer je treba plačati 68 evrov. Med najdražjimi pa je zagotovo testiranje v Zdravstvenih domovih Ljubljana, kjer je za samoplačniško PCR-testiranje treba odšteti kar 100 evrov.

Kakšne pa so cene v drugih zdravstvenih domovih po Sloveniji? V ZD Maribor testiranje stane 75 evrov, v Celju in na Ptuju 80 evrov. V mnogih zdravstvenih domovih pa samoplačniškega testiranja s PCR sploh ne izvajajo. Tako je v Kranju, kjer se je mogoče testirati pri zasebnikih in v bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj. Tam stane testiranje 100 evrov.

Če smo kakšnega ugodnega ponudnika izpustili, nam lahko prek spodnjega obrazca sporočite, kje ga lahko bralci najdejo.