Kje boste letos lahko silvestrovali na prostem

Prihaja veseli december, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa verjetno precej drugačen od preteklih. Sredi oktobra, ko je število okuženih s sars-cov-2 že preseglo 700 v enem dnevu ( epidemiološke razmere so se v tednu dni še bistveno poslabšale ), smo mestne občine vprašali, ali bodo priredili novoletni program na trgih in čakanje na novo leto. Če že imajo oblikovan program, smo jih prosili zanj (vprašali smo jih tudi, s katerim glasbenikom se bo vstopilo v novo leto), v duhu koronarazmer pa smo jih pobarali tudi, kako bodo poskrbeli za varnost obiskovalcev.​Odgovore objavljamo v celoti in izvirnikih.»v Celju smo trenutno v fazi priprav programa na letošnje decembrsko dogajanje. Glede na razmere, ki se spreminjajo dnevno, skrbno spremljamo dogajanje in ukrepe ter temu prilagajamo program.Želimo si, da bomo Pravljično Celje začeli 28. novembra s prižigom praznične okrasitve v mestu, ki bo letos v ospredju dogajanja. Na isti dan načrtujemo tudi odprtje božično-novoletnega sejma. Vse to je seveda odvisno od razmer in ukrepov. V Celju jih bomo spoštovali in se ravnali po navodilih pristojnih institucij.Na Krekovem trgu načrtujemo vodno simfonijo (predvajanje različnih avdiovizualnih vsebin), božično-novoletni sejem, na Glavnem trgu in ulicah mestnega jedra Pravljično deželo za otroke s pravljičnimi liki in vodenji po mestu. Pred Metropolom načrtujemo Pravljični luna park, na Stari grad Celje pa pohod z baklami za odrasle in lanternami za otroke.Poudarek bomo dali na praznično krasitev mesta, svetlobne elemente, foto kotičke, Božičkovo dnevno sobo z delavnico, adventni venček ter na krasitev pročelja nekaterih stavb.Večjih koncertov in silvestrovanja ne načrtujemo,« pojasnjujejo iz Zavoda Celeia Celje.»V destinaciji Koper seveda imamo v načrtu izpeljati novoletna praznovanja in drugo praznično dogajanje, vendar je glede na trenutne razmere težko karkoli potrjevati. O konkretnem programu se bomo odločali sproti, glede na takrat veljavne vladne ukrepe za preprečitev širjenja okužbe,« javljajo iz Mestne občine Koper.»Kakor vsako leto, tudi letos v Kranju pripravljamo Prešerni december (med 3. in 31. decembrom). Kranj se lahko pohvali z izbrano in lično okrasitvijo mesta, katere glavna tema so Prešernovi verzi, ki ob vhodu v mesto pozdravljajo obiskovalce. Novoletni jelki in lučkam se v mestu pridružujejo lesene skulpture florista Matjaža Beguša, jaslice v kanjonu Kokre ter čarobni gozdiček.Program in izvedbo le-tega bomo prilagodili covid situaciji. Zato tudi redno spremljamo novosti, smo v stiku z NIJZ in pripravljamo različne scenarije glede na možne ukrepe. Moramo biti odgovorni in ravnati tako, da domačinom, obiskovalcem mesta ter nastopajočim omogočimo varno udeležbo, varen obisk mesta (prizorišča bodo morala biti omejena, upoštevana razdalja med ljudmi, upoštevana priporočila glede mask, razkuževanja, strežbe hrane in pijač). Načrtovanje in izvedba Prešernega decembra se zato prilagaja glede na priporočila in navodila NIJZ. Kljub omejitvam iščemo pot in način, kako domačinom in obiskovalcem mesta pričarati prijeten in prazničen december. V ta namen se v letošnjem letu nameravamo še bolj povezati z mestnimi gostinci, saj bomo skupaj z njimi lažje izpeljali decembrski program.Glede na situacijo pa težko podamo konkretno informacijo o tem, kako bomo v Kranju decembra skupaj z obiskovalci mesta silvestrovali,« so sporočili iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj.»Želimo si, da bi vse prireditve lahko izpeljali, zavedamo pa se, da bomo določene aktivnosti morali prilagoditi razmeram. Pri organizaciji dogajanja bomo upoštevali veljavne smernice NIJZ, ob tem pa pričakujemo tudi, da bo NIJZ podal natančne smernice glede organizacije sejmov in drugih prireditev za vse slovenske občine,« odgovarjajo iz Mestne občine Ljubljana.»Zaenkrat lahko povemo le to, da se bo morala oblika in izvedba Čarobnega decembra v Mariboru prilagoditi epidemiološki situaciji in s tem priporočilom oz. navodilom NIJZ ter Vlade RS. Vsekakor pa si prizadevamo, da bi izpeljali Čarobni december in v mesto ponovno pripeljali praznični duh, kljub nekoliko prilagojeni obliki dogodkov,« so svoje načrte predstavili v Mestni občini Maribor.»Ker se epidemiološka slika v naši pokrajini in državi vsak dan spreminja, s tem pa tudi ukrepi države za zajezitev širjenja koronavirusa, se bomo glede novoletnega praznovanja odločali v mesecu decembru.Imamo namreč upanje, da se bo decembra ta slika spremenila na bolje,« odgovarjajo iz Mestne občine Murska Sobota.»V imenu organizatorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto sporočam, da trenutno nimamo še nobenih informacij v kakšnem obsegu bomo lahko izvajali načrtovani program.Če bo dovoljena izvedba bodo vsi dogodki, adventni sejem, drsališče in druge aktivnosti potekale v skladu z epidemiološkimi ukrepi,« so odgovorili iz Zavoda Novo mesto.»Glede na to, da silvestrovanje na prostem predstavlja množično udeležbo, je težko zagotoviti upoštevanje vseh ukrepov za zajezitev širjenja Covid-19.Silvestrovanja na prostem kot organizirane prireditve s strani MO Ptuj ne bomo izvedli. Bomo pa z decembrsko okrasitvijo poskrbeli, da bo december kljub razmeram vsaj malce prazničen,« so na naša vprašanja zapisali v Mestni občini Ptuj.»Letošnje leto je zaradi koronavirusa posebno, zato bomo decembrska praznovanja v Mestni občini Velenje pripravili v skladu s takratno epidemiološko sliko.Zagotovo pa bomo, tako kot meseca septembra, ko smo praznovali občinski praznik in pripravili kar nekaj dogodkov in sprejemov, poskrbeli za vse veljavne ukrepe za varnost občank in občanov,« napovedujejo iz Mestne občine Velenje.