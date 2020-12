Kje boste jutri lahko kupili časopis?

Zaradi izrednih razmer se bo 24. zaprlo 174 prodajnih mest, in sicer 167 trafik 3dva in sedem zasebnih trafik.



Slovenske novice in Nedeljske novice tudi jutri v prodaji v odprtih trgovinah. FOTO: Marko Feist

Vlada je odločila, da morajo z jutrišnjim dnem trgovine z nenujnimi izdelki vsaj do 4. januarja znova zapreti svoja vrata. Mednje spadajo tudi trafike. V podjetju Tobačna 3dva se po poročanju Dela pripravljajo na jutrišnjo zaprtje, saj je vlada v novem odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom zmanjšala število izjem, ki jim bo med prazniki dovoljeno obratovanje. V podjetju še vedno upajo, da bo vlada prisluhnila njihovemu pozivu in jih uvrstila nazaj na seznam izjem.»Trafike v vsem času nikoli niso bile žarišče okužb, saj je prodaja iz kioska prav gotovo eden najvarnejših načinov prodaje, pri opravljanju naših storitev v prodajalnah pa se tako prodajalci kot stranke držijo vseh predpisanih varnostnih ukrepov,« sta včeraj v pismu gospodarskemu ministruzapisala direktor podjetja Tobačna 3dvain generalna direktoricaA za vas imamo tudi dobre novice – časnike boste še vedno lahko kupili v vseh odprtih živilskih trgovinah oziroma trgovskih centrih. Tuš, Mercator in Spar in bencinski servisi bodo namreč na svojih policah še vedno ponujali vaše najljubše čtivo. Na voljo pa bo tudi več izvodov kot sicer.