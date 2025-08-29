Kje bo vreme na zadnji počitniški vikend najbolj prijazno? Tako kaže za Slovenijo in sosednje države

Pred nami je zadnji počitniški vikend, ko bodo številni še enkrat skočili na morje, v hribe ali pa v kamp. A vreme bo precej spremenljivo – z dežjem, vetrom in nevihtami, zato bo treba destinacijo dobro izbrati.

Petek bo v znamenju juga in dežja

Po napovedih bo v petek največ padavin v zahodni Sloveniji in na Kvarnerju. Ob Jadranu opozarjajo na močan južni veter, ki bo pihal od dopoldneva do večera. Zvečer se bodo padavine okrepile tudi na severnem Jadranu, ponekod bodo možne nevihte. Slovenski vremenoslovci dodajajo, da se bo nevihtno dogajanje v drugem delu noči na soboto postopno umirilo.

Sobota: plohe na Primorskem, dež v Dalmaciji

Sobota bo najzahtevnejša za vse, ki se odpravljajo proti jugu. V Dalmaciji se obeta deževni dan z nevihtami, zaradi katerih je hrvaški DHMZ za severno in južno Dalmacijo izdal oranžno opozorilo.

V Sloveniji bo vreme nekoliko bolj prijazno – v Kopru morda kakšna hitra ploha, v Bohinju rahlo rosilo. Drugod, predvsem na Štajerskem, v Prekmurju, Posavju in Beli krajini, bo vreme ugodnejše, pa so poročali na portalu Avtokampi.si.

Nedelja bo sončna nagrada

V nedeljo se bo vreme stabiliziralo. Nad Slovenijo in večjim delom Hrvaške bo znova prevladovalo sonce, temperature bodo med 26 in 34 stopinjami. To bo idealen dan za vse – od kopanja na morju do izleta v hribe ali kampiranja ob jezerih in rekah.

Kje bo najbolje?

Če iščete mirnejše vreme, se ta vikend splača izbrati vzhodno Slovenijo – Prekmurje, Štajersko, Posavje ali Belo krajino. Tam bodo vremenske razmere najbolj stabilne.

Na Gorenjskem in Primorskem bo nekaj oblakov in občasnih ploh, a nedelja bo tudi tam prijetna.

Na Hrvaškem pa velja soboto raje preživeti v Istri ali na Kvarnerju, saj bo južneje precej več dežja in neviht.