Kitajski dobavitelji v šoku: slovenska podjetnika dolgujeta več kot tri milijone

V nadaljevanju preberite:

Po nenadnem zaprtju spletne trgovine KupiHitro in milijonskih dolgovih podjetja PJU, d. o. o., ki sta ga vodila Jan Pijavec in Maj Urbanc, se oglašajo tuji dobavitelji. Opozarjajo na neporavnane obveznosti, sporne premike blaga in pomanjkanje obvestil o domnevni prodaji podjetja. Več jih napoveduje tožbe – skupni znesek zahtevkov presega tri milijone dolarjev. Medtem sta Pijavec in Urbanc že ustanovila novo podjetje v Hongkongu.