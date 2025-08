Kitajska zaradi njega uvaja 'pandemične ukrepe', a virus je potrjen tudi v Sloveniji

Poročali smo, da je bilo na Kitajskem prijavljenih več kot 7000 primerov virusa čikungunja, od tega je bilo 3000 primerov zabeleženih samo v preteklem tednu. Kitajska po izbruhu virusa uvaja 'pandemične ukrepe'. Virus čikungunja pa so po poročanju POP TV-ja letos že potrdili tudi pri nas. Z njim sta se okužili dve osebi. Poleg tega virusa so pri nas potrdili tudi 16 primerov denge in 6 primerov malarije, pri čemer gre za okužene popotnike, ter šest primerov okužb z virusom Zahodnega Nila, poroča omenjeni medij.

Po okužbi z virusom Zahodnega Nila številni nimajo hujših posledic. Kot so pred časom pojasnili na NIJZ, po piku okuženega komarja večina ljudi ne zboli, saj v približno 80 odstotkih okužba poteka brez simptomov. Manjši del okuženih razvije kratkotrajno vročinsko bolezen, ki jo spremljajo simptomi, kot so slabo počutje, glavobol, vročina, izpuščaji, bolečine v mišicah in sklepih (vročica Zahodnega Nila).

Izrazito visoka vročina

Pri okužbi z virusom čikungunje imajo lahko ljudje zelo visoko temperaturo. Alenka Trop Skaza z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je za POP TV dejala: »Značilno za bolezen je izrazito visoka vročina, 39, 40. Lahko se pojavi tudi izpuščaj, ki je najprej rdečkast, potem nastanejo take bulice. Na srečo v podpornem zdravljenju običajno potem izzveni brez posledic.«

V zvezi z dengo je povedala, da pri petih odstotkih okuženih lahko nastopi 'denga šok sindrom', kjer pride do težke klinične slike. Pri ostalih okuženih večinoma ni simptomov.