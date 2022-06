Kitajci so Gorenju postavili posebno železniško linijo iz Trsta

Eden največjih ladjarskih prevoznikov na svetu Cosco je vzpostavil posebno železniško linijo iz tržaške luke do Gorenja v Velenju, so sporočili iz podjetja. Kontejnerski vlaki so dolgi tudi do 500 metrov, s svojo velikostjo pa v Velenju naletijo na ozko grlo, zato jih tam razstavijo v dva ali tri dele, preden lahko pripeljejo v Gorenje.

Vlak je že opravil prvo vožnjo, in sicer v ponedeljek zvečer, ko je iz pristanišča v Trstu odpeljal kontejnerje s surovinami in komponentami za proizvodnjo v Velenju. Vlak je v industrijski park Hisense Europe v Velenju prispel v torek zjutraj.

