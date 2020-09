Kitajci ponoreli za modro frankinjo

Drago Bulc je potrgal grozdje na trti, ki jo je zasadil pred dobrima dvema letoma.

Za pogostitev sta poskrbela Matjaž Hribar in Damjan Wallner.

September je mesec, ko začno vinogradniki pobirati pridelek, ki so ga z veliko skrbnostjo negovali vse od pomladi, hkrati pa kljubovali še preprekam, ki jih je postavljalo vreme. Letos je za njimi spet burno leto, saj je mnoge vinograde aprila prizadela pozeba, potem je pridelek klestila še toča. Tudi v vinogradih na Dolenjskem in v Posavju je v teh dneh že živahno, grozdje, ki mu je bilo prizaneseno, pa lepo zori.»Če lahko sklepamo po grozdju, bo letošnji letnik dober. Grozdje ima izjemno lepe sladkorne stopnje, nizke pH-je, je v odličnem zdravstvenem stanju, zato si obetamo dobro kakovost grozdja in vina. Tudi grozdje v vinogradih, ki jih je prizadela pozeba, lepo zori,« pravi, enolog in direktor Kleti Krško, kjer so že začeli sprejemati letošnjo bero grozdja. Najprej bele sorte, drugi teden modro frankinjo, na koncu bo v klet prišla še žametna črnina.Klet Krško ima stalne pogodbe s 130 kooperanti, in če običajno v njihovi kleti predelajo 1500 ton grozdja, od tega je približno 5 odstotkov iz lastnih in najetih vinogradov, bodo skupne količine grozdja letos nekoliko nižje. »Zaradi pozebe in toče bo že tako za tretjino manj pridelka, zato smo objavili oglas za dodaten odkup grozdja, tako da nam bo uspelo pridobiti nekaj dodatnih količin,« dodaja Grubar. V Kleti Krško sicer na leto pridelajo od milijona do 1,3 milijona litrov vina, od tega od 700 do 900 tisoč litrov cvička, kar pomeni, da je Klet Krško največja slovenska cvičkova klet. Zaloge lanskega cvička bodo, kot je načrtovano, pošle do konca leta, tako da viškov ne bo, so pa v Kleti Krško letos uporabili državni ukrep krizne destilacije. »V destilacijo je šlo 344.000 litrov vina, v glavnem žametna črnina starejših letnikov,« je pojasnil Grubar.Vina Kleti Krško, ki imajo zdaj novo enotno blagovno znamko Turn, prodajajo tako v Sloveniji kot v tujini, prav prek meja se odpirajo tudi novi trgi, zanimivo, da celo na Kitajskem, kjer bi najraje pili modro frankinjo. »Se pa na slovenskem trgu soočamo z nelojalno konkurenco določenih pridelovalcev cvička, ti gredo na trg po dampinških cenah, ki ne prenesejo matematike. S takimi cenami lahko konkurirajo na trgu tudi zaradi sive ekonomije, torej odkupa grozdja za gotovino mimo evidenc in sledljivosti, česar pa si mi ne moremo niti nočemo privoščiti, saj si prizadevamo za ureditev trga,« je odločen Grubar.Tudi letos so v Kleti Krško trgatev začeli s krajšo slovesnostjo na dvorišču cvičkove kleti, kjer so opravili drugo tradicionalno trgatev cvičkove brajde, ki je bila zasajena pred dobrima dvema letoma v sklopu praznovanja 90-letnice obstoja in delovanja Kmečke zadruge Krško in Kleti Krško. Devet trt, med njimi tudi potomka najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta, raste na dvorišču kleti v razmerju, kot so posamezne sorte prisotne v cvičku. Že zasaditev trt pred dobrima dvema letoma je bila slavnostna, takrat so to nalogo opravili takratni direktor kleti, predsednik Kluba ljubiteljev Kleti Krško, domačin in evropski poslanec, takratni predsednik zadruge, župan občine Krško mag., predsednik Zadružne zveze Slovenije, takratni enolog kleti, takratna vinska kraljica Slovenijein, častni član Kluba ljubiteljev Kleti Krško. Trte, ki rastejo v neposredni bližini kleti, so lepo negovane, za kar je zaslužen skrbnik cvičkove brajdenegi primeren je bil tudi pridelek. Tega so potrgali trije sadilci, Jože Leskovar, Gabrijel Metelko in Drago Bulc,odsotne pa so nadomestili, predsednik Kmečke zadruge Krško, nekdanja cvičkova princesa, vodja kletiter 24. vinska kraljica Slovenije in nekdaj cvičkova princesaPrijetno srečanje se je nadaljevalo v Kleti turnskih legend, kjer so člani dramske sekcije Kulturnega društva Leskovec pričarali delček življenja grofov Auerspergov, ki so kot lastniki Šrajbarskega turna kleti pustili pomemben pečat. Pod grajskimi in vinskimi oboki, kjer obiskovalcem pripovedujejo o mitih in legendah, ki se skrivajo za temi zidovi, pa jepredstavila zgodbe turnskih legend in novo blagovno znamko Turn. Povezovalka programaje uradni del zaključila s povabilom v Vinsko-gastronomski center Turn, kjer je goste čakala pogostitev izpod rok kuharskega mojstra, kjer seveda niso manjkala vina Turn.