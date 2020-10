Kirurg o našem ‘balkanskem‘ zdravstvu: Če bo šlo tako naprej, boste vse plačevali

V Tarči so tokrat raziskovali, kaj se je zgodilo z ljudmi, ki so razkrili sistemske nepravilnosti, iz česar so nastale tudi ene največjih afer v zgodovini Slovenije. V studiu so gostili tudi kirurga Erika Breclja in kardiologa Blaža Mrevljeta, ki že leta opozarjata na nepravilnosti v slovenskem zdravstvu. Izjavo je podal tudi Marko Noč, ki je zaslužen za razkritje velikih preplačil žilnih opornic v ljubljanskem kliničnem centu. Medtem ko so nekateri sogovorniki izrazili obžalovanje, da so javno opozorili na nepravilnosti, saj je večina izgubila službo in ima težave pri novi zaposlitvi pa je Brecelj prepričan, da je na korupcijo potrebno še naprej opozarjati.



Gostje so se strinjali, da je v mnogih odmevnih primerih pravna država popolnoma zatajila, saj tožilci dobesedno zavlačujejo tako dolgo, da primeri zastarajo. Brecelj je prepričan, da slovensko zdravstvo že dolgo ni več javno, temveč gre za »državno, balkansko zdravstvo«. Opozoril je, da če se temu ne bomo uprli, bomo kmalu plačevali za vse zdravstvene storitve. Afera v zdravstvu jo je nagnala iz države in ji uničila življenje V oddaji pa so spomnili tudi na Urško Jurkovič, ki je pred leti razkrila imena zdravnikov, ki naj bi zahtevali oziroma prejemali podkupnino v zameno, da bi bili določeni dobavitelji izbrani oziroma bi zdravstveni zavod kupil ravno njihove izdelke oziroma opremo. Zadeva na sodišču še vedno ni končana, odgovarjal ni nihče, je pa njeno podjetje Emporio Medical končalo v stečaju. Mnogi kazenski pregoni so že zastarali, drugi utegnejo v prihodnjih letih. Jurkovičeva se je po poročanju Tarče preselila v Združene države Amerike, s Slovenijo pa naj bi prekinila vse stike. »Ta afera v zdravstvu mi je uničila življenje,« je še zapisala v odgovoru.