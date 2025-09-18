  • Delo d.o.o.
PO ATENTATU

Kirk razdvaja tudi slovensko mladino: poglejte, kaj pravijo v SDS in Svobodi

Odgovori podmladkov SDS in Svobode razkrivajo, kako različne so njihove vrednote in pogled na ameriško politiko.
Blaž Juren, podpredsednik, vršilec dolžnosti predsednika Svoboda Mladi. FOTO: Gibanje Svoboda

Luka Simonič, predsednik Slovenske demokratske mladine.  FOTO: Facebook/luka Simonič

Nina Čakarić
 18. 9. 2025 | 09:41
 18. 9. 2025 | 10:25
A+A-

Smrt Charlieja Kirka, konservativne ikone ameriške desnice, je v politični mladini v Sloveniji sprožila popolnoma različne odzive. Medtem ko v Slovenski demokratski mladini Kirka opisujejo kot glas zdrave pameti in zgled za mlade, ga v podmladku Svobode – Svoboda Mladi vidijo kot simbol polarizacije in sovražnega govora.

Na ista vprašanja sta odgovarjala predsednika strank Luka Simonič (SDM) in Blaž Juren (Svoboda). 

Ste poznali Charlieja Kirka še pred atentatom? Kaj ste vedeli o njem in kako blizu so vam bile njegove ideje?

SDS: Seveda smo ga poznali. Ne samo prek družbenih omrežij, ampak tudi skozi njegovo vizijo, ki jo je gradil z organizacijo Turning Point USA. Bil je človek, ki je znal mlade navdušiti za politiko, kar v teh časih ni samoumevno. Tudi mi v Slovenski demokratski mladini smo z njegovimi sodelavci vzpostavili stike – to poletje smo skupaj z mladimi republikanci iz New Yorka gostili delegacijo v Ljubljani in Mariboru. Povabljeni smo bili celo v Tennessee na mednarodno srečanje mladih konservativcev.

Charlieja osebno nismo poznali, a vsi, ki so z njim sodelovali, so ga opisovali kot izredno zagnanega, predanega in delovnega človeka. Mi smo ga spoštovali, ker je bil vedno pripravljen na dialog – tudi z drugače mislečimi. In to je danes redkost.

Svoboda: Za Charlieja Kirka smo že slišali pred usmrtitvijo. Poznamo ga kot ameriškega političnega komentatorja, ki je pogosto nastopal v vlogi zagovornika skrajno konservativnih stališč.

Hkrati smo poznali tudi ameriško kongresnico Melisso Hortman, ki je bila prav tako žrtev nasilja, a se o njeni smrti in smrti njenega moža ni govorilo. To, da sta bili osebi ubiti, obžalujemo.

Kirk je bil pogosto opisan kot ikona ameriške desnice. Katere njegove misli ali sporočila so vam ostala najbolj v spominu?

SDS: Kirk je bil več kot samo politik. Postal je simbol, ikona konservativnega gibanja, skupaj s Candace Owens, Benom Shapirom in drugimi. Najbolj pa si bomo zapomnili njegovo misel: »Ko ljudje nehajo govoriti, takrat pride do nasilja.«

Ta stavek danes, po njegovem umoru, dobi srhljivo težo.

V Slovenski demokratski mladini verjamemo, da je prav to ključno: mladi moramo z dialogom premagovati ideološke razlike. Kirk je znal voditi debate brez sovraštva, z ostrino, a tudi z voljo poslušati.

Svoboda: Njegovi citati, ki smo si jih zapomnili, so:

• »Vredno je plačati ceno, žal tudi nekaj smrtnih žrtev zaradi strelnega orožja vsako leto, da lahko ohranimo drugi amandma.«

• »Če vidim temnopoltega pilota, si mislim: ‘Fant, upam, da je usposobljen.’«

• »Mislim, da bi morali znova uvesti javne usmrtitve.«

• »Ženske ne bi smele delati, ampak služiti svojim možem in vzgajati otroke. Naravno mesto ženske je pod nadzorom moža.«

• »Če bi mojo 10-letno hčerko posilili in bi zanosila, ji ne bi dovolil splava.«

• »Besede ‘empatija’ ne prenesem. Mislim, da je empatija izmišljena, novodobna beseda, ki dela veliko škode.«

Nekateri mu očitajo, da je s svojo retoriko spodbujal delitve in sovražni govor. Kako vi vidite njegovo zapuščino?

SDS: To je zgrešeno. Njegova retorika ni spodbujala sovraštva – ravno nasprotno, odpirala je prostor, kjer so lahko tudi njegovi nasprotniki povedali svoje. Boril se je za svobodo govora. In res je imel prav, ko je dejal: »Samo zato, ker si užaljen, še ne pomeni, da imaš prav.«

Sovražni govor je pojem, ki ga danes vsak uporablja, kadar mu nekaj ni všeč. Kirk pa je bil pripravljen poslušati in se soočiti – to je moč, ne slabost.

Svoboda: Kirk je bil predstavnik zelo konservativnega, polarizirajočega političnega diskurza. Številne njegove objave so spodbujale razdor, izključevanje in sovražnost. Kot podmladek Gibanja Svoboda verjamemo v svobodo govora, a tudi v to, da se ta konča tam, kjer se začne ogrožanje dostojanstva in varnosti drugih.

Svoboda govora ne more pomeniti spodbujanja nasilja ali sovraštva. Kirkove izjave pa so prepogosto služile kot dehumanizacija, s tem pa je dosegel to, da se politične nasprotnike razume kot karikaturo zla. S tem je sooblikoval krog jeze in sovraštva, v katerem ni bilo resničnega prostora za pogovor, dialog ter primerjavo argumentov.

Kako ocenjujete vpliv njegove retorike na mlade v Evropi, tudi v Sloveniji?

SDS: Ogromen. Njegove ideje niso zadevale samo Amerike, ampak ves svet. Ko je govoril o ilegalnih migracijah, o nevarnostih woke kulture, o močni družinski politiki – to so teme, ki se tičejo tudi nas.

Mladi v Sloveniji so v njem videli protiutež radikalni levici, ki vsakodnevno vsiljuje svoje agende. Kirk je znal z argumenti utišati goreče zagovornike ideologij, ki razdirajo našo družbo. In prav zato so ga mladi spoštovali, četudi se z njim niso vedno strinjali.

Svoboda: Retorika vplivnežev, ki se nagiba k radikalizmu, lahko na mlade volivce vpliva negativno – ustvarja nezaupanje, poglablja razkole in zmanjšuje pripravljenost na dialog.

Menimo, da bi morala politična mladina povsod, tudi v Sloveniji, spodbujati spoštljiv, argumentiran in vključujoč dialog, tudi oziroma predvsem, kadar so stališča zelo različna.

Kot je zapisal filozof Friedrich Nietzsche: »Najbolj zanesljiv način, da pokvariš mladino, je, da jo učiš, naj ima v višji meri za spoštovanja vredne tiste, ki mislijo enako, kot pa tiste, ki mislijo drugače.« S tem se strinjamo, vendar z jasno ničelno toleranco do retorike, ki podpira sovraštvo ali nasilje.

Kako ameriška politična scena vpliva na slovensko politiko?

SDS: Vpliva predvsem prek mladih in socialnih omrežij. Globalni trendi prihajajo iz ZDA, in ravno tam nastajajo ideje, ki jih nato občutimo tudi v Evropi.

Z umorom Charlieja Kirka smo izgubili človeka, ki je predstavljal zdravo kmečko pamet, razumski pogled na svet. To je za nas veliko opozorilo. A tudi vodilo, da bomo pri svojih stališčih še bolj glasni, da ne bomo nikoli tiho. Ker če smo tiho, dovolimo, da prevladajo tisti, ki dialoga ne želijo. In mi bomo vedno rekli: Bog, družina, domovina.

Svoboda: Ameriška politična scena nedvomno vpliva tudi na Evropo in Slovenijo, saj se ideje, trendi in komunikacijski slogi hitro prenašajo prek družbenih omrežij. Predvsem pa obsojamo zlorabe preteklega dogodka za nabiranje političnih točk s strani strank in organizacij, ki v vsakem dogajanju najdejo razlog za dodatno polarizacijo slovenske družbe. Za dober primer te prakse je ravno »iskanje« Kirkovega morilca.

Bi morala politična mladina spodbujati dialog z nasprotno stranjo, tudi ko so pogledi nasprotni?

SDS: Absolutno. Mi v Slovenski demokratski mladini smo aktivni v vseh organizacijah, ki povezujejo podmladke. Dialog je ključen. Seveda obstajajo teme, kjer nikoli ne bomo našli skupnega jezika, ampak prav je, da se o njih pogovarjamo. To je bistvo demokracije.

Svoboda: Ob naglem širjenju informacij prek družabnih omrežij je zdaj še toliko pomembnejše, da politična mladina v Sloveniji krepi kulturo dialoga, spoštovanja človekovih pravic in demokratičnih vrednot, ki temeljijo na dejstvih in solidarnosti.

  

