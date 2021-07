Kilometri kolon se vijejo proti Hrvaški, na meji se čaka tudi štiri ure

Če se odpravljate na Hrvaško, se založite z dovolj tekočine in prigrizki, saj vas na mejnih prehodih čakajo dolge kolone, ponekod se za izstop čaka tudi štiri ure.



Po podatkih prometnoinformacijskega centra so razmere takšne:



– Na dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje – devet kilometrov. Voznikom za pot proti Brežicam svetujemo izvoz Drnovo.

– Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje – pet kilometrov.

– Pred mejnim prehodom Jelšane – osem kilometrov.

– Pred Starodom – pet kilometrov.

– Pred Dragonjo – tri kilometre.

– Pred Sečovljami – tri kilometre.

– Pred Dobovcem – štiri kilometre.



Naj vas dolžine kolon ne zavedejo. Na Obrežju je resda devet kilometrov kolone, a se na prehod meje čaka dve in pol ure. Na Gruškovju, v Jelšanah in Metliki se čaka več kot dve uri. Najdlje boste v koloni stali, če izberete mejni prehod Dobovec in sicer okoli štiri ure.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: