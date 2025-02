Kibernetski incident v Telekomu Slovenije! Mora uporabnike skrbeti? To pravijo v podjetju

V družbi Telekom Slovenije so zaznali kibernetski incident, v katerem so bili razkriti nekateri interni poslovni podatki. Zaradi interesa preiskave v tem trenutku ne morejo razkriti podrobnosti. So pa poudarili, da ni prišlo do vdora v zbirke podatkov o njihovih naročnikih ali o komunikacijah slednjih.

Pri Telekomu Slovenije so nemudoma po zaznavi kibernetskega incidenta sprejeli vse potrebne ukrepe za zajezitev in ustavitev incidenta, ki preprečujejo njegovo nadaljevanje in širjenje, so v sporočilu za javnost, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, zapisali v družbi. Kot so pojasnili, je prišlo do vdora v podporni sistem za upravljanje incidentov in reševanje napak.

»Pri tem v Telekomu Slovenije posebej poudarjamo, da ni prišlo do vdora v zbirke podatkov o naših naročnikih ali o njihovih komunikacijah,« so zapisali.

Telekom Slovenije sodeluje s pristojnimi organi in strokovnjaki za kibernetsko varnost, da bi v celoti raziskali incident.

HSE tarča kibernetskega napada

Eden najbolj odmevnih varnostnih incidentov v Sloveniji se je zgodil novembra 2023, ko je bila skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) tarča kibernetskega napada. Ob hitrem ukrepanju strokovnih služb HSE je napadalcem uspelo zašifrirati le manjši del sistemov in pridobiti dostop do podatkov, ki niso imeli posebne vrednosti.