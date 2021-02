Keš vzamejo, izplačajo pa ne!

»To, kar se dogaja na Loteriji Slovenije (LS), je višek nesramnosti. Zame je to celo goljufija,« nam po telefonu sporoča Zdenko F. iz Maribora. Nedavno je vplačal kombinacijski listek in zadel skupaj 433 evrov. Ves navdušen ob kar konkretni vsoti se je odpravil po izplačilo, a je ostal z dolgim nosom in brez denarja. Prodajna mesta Loterije Slovenije so trenutno zaprta. FOTO: Mavric Pivk Izvedel je namreč, da Loterija Slovenije (LS) zaradi ukrepov ob koronavirusu ne izplačuje vezanih dobitkov od 420 evrov naprej, prav tako ne samostojnih obdavčljivih dobitkov nad 300 evrov. ...