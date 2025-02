Keramika s kremšnitami

V Slovaškem narodnem muzeju (SNM) v Bratislavi so nedavno odprli razstavo Barbe Štembergar Zupan in Nika Zupana, ki delujeta v Zavodu V-oglje. Ta je kot center keramike član International Academy of Ceramics s sedežem v Ženevi in že 20 let organizira mednarodni simpozij, na podlagi katerega sta zakonca ustanovila stalno zbirko umetniške keramike v Sloveniji. Na ogled je v Blagnetovi hiši v Šenčurju.

Iz 20 držav

Barba in Niko se z deli tako predstavljata tudi v tujini, kjer nastopata še kot predavatelja ali vodji tematskih delavnic. Na povabilo našega veleposlanika na Slovaškem dr. Stanislava Raščana se je odprtja udeležilo veliko diplomatov iz 20 držav, prišel je tudi slovaški minister za finance Ladislav Kamenicky.

Gostje so se razvajali s slovenskim vinom in blejskimi kremnimi rezinami.

Dogodek je bil posvečen slovenskemu kulturnemu prazniku, zato so po nagovoru generalnega direktorja SNM dr. Antona Bittnerja in našega veleposlanika nastopile tudi študentke slovenskega jezika s filozofske fakultete v Bratislavi in njihova profesorica dr. Saša Voytehova Poklač. O umetnikih in njuni keramiki je spregovoril Zlatko Blažević, prireditev je povezovala Zuzana Vašaryova.

Slavnostno odprtje razstave

Drugič letos

Ob sproščenem druženju po uradnem odprtju so gostje lahko okušali slovensko vino in blejske kremne rezine. Barba in Niko sta odgovarjala na vprašanja, ki so jih jima zastavljali številni veleposlaniki in diplomati iz Hrvaške, Srbije, Grčije, Bolgarije, Švice, Severne Makedonije, Madžarske, Japonske, Turčije in drugih držav. Ti so izrazili navdušenje nad keramičnimi izdelki, predvsem slovaški finančni minister, ki se v prostem času ukvarja s slikarstvom. Besedilo za zloženko, ki je bila natisnjena ob odprtju, je napisala Ifigenija Simonović.

Barba in Niko sta na Slovaškem gostovala že januarja, ko sta v kulturnem domu v mestu Pezinok, približno 30 kilometrov od Bratislave, odprla manjšo razstavo.