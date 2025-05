Janša in Tonin le našla nekaj skupnega, to sporočata Slovencem

Danes, na predvečer predlani ukinjenega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja bo na Trgu republike v Ljubljani prireditev v spomin na žrtve komunističnega nasilja, ki jo pripravljajo Nova Slovenska zaveza, civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo, društvo Združeni ob Lipi sprave in iniciativa Vseposvojitev.

Prejšnja vlada Janeza Janše je na seji 12. maja 2022 sprejela sklep, s katerim je razglasila, da se 17. maj v Sloveniji obeležuje kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. A ga je vlada Roberta Goloba 16. maja 2023, tik pred zdajci, ukinila.

»Poklonili se bomo vsem, ki jim je bilo pod komunistično revolucijo vzeto ne le življenje, ampak tudi identiteta, dobro ime in človeško dostojanstvo s pravico do groba in spomina. Prinesli bomo rože z njihovih travnikov. Oglasili se bodo cerkveni zvonovi. Zapeli bomo slovensko himno, zmolili očenaš in prebirali imena žrtev. Prisluhnili bomo zgodbam njihovega življenja. Pod farne križe jim bomo polagali svečke. Svečo bomo nesli tudi k spomeniku povzročiteljev. Spominu na pobite se bomo priklonili s šopkom slovenskih pesmi in besed,« so navedli organizatorji.

Osrednji govornik bo dr. Matija Ogrin. Sodelovali bodo Bernarda Fink, dr. Mitja Ferenc, dr. Marta Ciraj, Pavle Ravnohrib, Mariana Rožanec Žnidar, Franci Rizmal, Vokalna skupina Psalmisti, Vlasta Doležal Rus, dr. Helena Jaklitsch, dr. Janez Juhant, Jože Kurinčič, Romana Bider in varuhi spomina.

In čeprav sta se še včeraj obkladala z žolčnimi komentarji na družabnih omrežjih, sta prvaka NSI in SDS, Matej Tonin in Janez Janša, skupaj povabila na Trg republike.

»Danes prižgimo svečke v spomin na vse nedolžno pobite med in po drugi svetovni vojni. Dobrodošli, da v mirnem in spoštljivem vzdušju prižgete svečko in počastite spomin na nedolžne žrtve komunizma, od katerih mnogi nimajo niti groba,« je tako zapisal Tonin. Podobno objavo je delil tudi Janša, ki pa je Trg republike ob tem preimenoval Trg dr. Jožeta Pučnika.