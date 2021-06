Ker je preživel korono, prehodili 140 kilometrov

Pot od Brežic do Bizeljskega je lepa, prijetna, razgibana. Marsikaj človek vidi, v okoliških vinogradih in gostilnah pa tudi kaj dobrega poje in spije. Na enem od odsekov smo srečali kvartet pohodnikov v modrih majicah z napisom Peš iz Ljubljane na Bizeljsko. »Smo Piramida marš iz Ljubljane!« je povedala zgovorna Marjana Štrekelj, ob njej pa so 140-kilometrsko razdaljo premagali še Evgen, Robert in Nives. Piramida marš iz Ljubljane proti Bizeljskemu FOTOGRAFIJE: Drago Perko»Zgodba gre nekako takole: moj mož je lani jeseni zbolel za korono, precej težko je bilo. Strašno je op...