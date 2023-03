Kemisu dovolili enako predelavo odpadkov kot pred nesrečo, Vrhničani v zrak

Ministrstvo za naravne vire in prostor je družbi Kemis, ki na Vrhniki skladišči in predeluje nevarne odpadke in kjer je leta 2017 prišlo do hude okoljske nesreče, v integralnem postopku izdalo gradbeno dovoljenje med drugim za rekonstrukcijo glavnega objekta. Občina Vrhnika je zgrožena in napoveduje izpodbijanje dovoljenja.

Ministrstvo je v integralnem postopku, ki združuje postopka izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje, izdalo gradbeno dovoljenje za gradnjo objekta Reciklažni center.

Kot povedali na ministrstvu, se je zahtevek investitorja nanašal na izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo glavnega objekta z nadstrešnico, novogradnjo nadstrešnice ter novogradnjo šprinkler-postaje z rezervoarjem vode O3 ter okoljevarstvenega soglasja za spremembo v obratovanju naprave.

Slednje predstavlja kombinacijo zmanjšanja zmogljivosti obdelave nevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja D13 (spajanje ali mešanje pred izvajanjem enega od postopkov pod D1-D12) in povečanja zmogljivosti obdelave nenevarnih odpadkov po postopku predelave R12 (priprava za predelavo ali odstranjevanje odpadkov), zaradi katerih je bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje, so pojasnili.

Občina Vrhnika: Absurdno je, da so odločitev prepustili Kemisu samemu

Občina je v današnjem sporočilu navedla, da ministrstvo z integralnim dovoljenjem legalizira gradnjo objektov, ki je bila izvedena po požaru leta 2017 in dovoljuje Reciklažnemu centru nevarnih odpadkov na Vrhniki nadaljevati predelavo teh odpadkov na enak način in v enakem obsegu kot pred veliko ekološko nesrečo.

Kot so poudarili, ministrstvo v integralnem postopku »preprosto potepta evropsko pravo o varstvu pred večjimi okoljskimi nesrečami (direktiva Seveso III), čeprav je Kemis z isto dejavnostjo pred petimi leti že povzročil večjo okoljsko nesrečo«.

Hud požar v skladišču nevarnih odpadkov Kemis leta 2017. FOTO: Marko Feist

Ministrstvo je po navedbah občine svojo odločitev utemeljilo z ugotovitvijo, da je samo Kemis tisti, ki se sme opredeliti do tega, ali se sam uvršča med obrate tveganja za okolje po evropskem pravu. »Ker Kemis meni, da ne predstavlja nezakonitega tveganje za okolje, čeprav mu v postopku tega ne uspe dokazati, mu ministrstvo preprosto dovoli graditi in izvajati nevarno dejavnost,« so ogorčeni.

Občina je v postopku ugovarjala opustitvi celovite presoje vplivov na okolje vključno s presojo tveganja velikih nesreč že v času umeščanja Kemisa na Vrhniko. »V postopku je občina sodelovala v veri, da bo gradnja dopustna le pod pogojem, da investitor v postopku pridobi vsa z nacionalnim in evropskim pravom zahtevana okoljevarstvena soglasja. Zaključek ministrstva, da se opredelitev do tveganja velikih nesreč prepusti povzročitelju samemu, je več kot absurdna,« menijo.

Navajajo, da je zakonski namen integralnega postopka v tem, da se z enim dovoljenjem odloči o vseh pravicah in obveznostih investitorja in s tem celovito varuje okolje in prostor v javnem interesu. »Tako gradnja kot dejavnost, ki ima znatne vplive na okolje ni dopustna, kolikor ni v celoti zakonita,« poudarjajo.

Prepričani so, da je ministrstvo integralni postopek uporabilo »izključno v korist investitorja, na škodo okolja in varnosti občanov občine Vrhnika«, kar da je očitna kršitev temeljnih načel okoljskega prava in zaupanja lokalne skupnosti.

Izpodbijali bodo odločitev

»Odločitev ministrstva je žal še en dokaz sistemske neučinkovitosti varstva okolja in varnosti občanov, še posebej ko so povzročitelji tveganj kapitalsko močne družbe,« so zapisali.

Občina bo uporabila vse pravne možnosti in izpodbijala zakonitost izdanega gradbenega dovoljenja, so napovedali.