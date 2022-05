V minulih letih smo bili na sončni strani Alp priča več velikim požarom, ki so pomenili ogromno obremenitev za okoliško prebivalstvo in naravo; verjetno je najbolj svež spomin prebivalcev Vrhnike in okoliških vasi na katastrofalen industrijski požar v tovarni za predelavo posebnih odpadkov Kemis na obrobju Vrhnike, ko se je z ognjem spopadalo kar okoli 400 gasilcev in oseb z drugimi zadolžitvami. 400 gasilcev se je borilo z ognjem v Kemisu. Medtem ko se je v zrak in proti Planini vil ogromen plaz temačnega dima, je črnina zalila bližnji potok Tojnico; ribiči so pričali o poldrugem kilometru...