Kegljači sami obnovili stezo

NOVO MESTO • Sredi januarja Kegljaško društvo Vodnjak Novo mesto praznuje svoj rojstni dan. Letos je minilo že osem let od njegove ustanovitve, zdaj pa šteje kar 350 članov. »Vseh začrtanih ciljev se lotevamo z veliko odgovornostjo in trudom. Naše vodilo so skrb za zdrav življenjski slog, prijetno druženje, ohranjanje in krepitev zdravja, fizične in psihične kondicije tako za športna tekmovanja kot tudi življenje nasploh, in to za vse generacije občanov. S tem tudi pomembno prispevamo k razvoju in dvigu kakovosti kegljaškega športa v celotni naši regiji,« pravi Igor Vesel, član KD Vodnjak in predsednik OTS Dolenjske in Bele krajine. Kot prostovoljska organizacija vključujejo v delo in organizacijo celotno članstvo. Ti so svojo pripadnost in pripravljenost za sodelovanje pokazali lani, ko je bilo za obnovo kegljišča opravljenih več kot 2000 ur prostovoljnega dela. Ob koncu leta so najbolj zaslužnim prostovoljcem podelili spominske medalje. Izdelal jih je njihov član Avguštin Avbar, in to iz plastike, ki je prekrivala stare kegljaške steze.

Novo leto so začeli s tekmovanjem Vodnjakov sprint. V moški konkurenci je zmagal Anton Radešček pred Brankom Rukšetom in Andrejem Brdnikom, med ženskami pa je bila najboljša Stanka Zaletelj pred Zdenko Oven in Anico Mohar. Sicer pa imajo tudi letos veliko načrtov in ciljev, ki so jih že začeli uresničevati. Kljub težkim razmeram in omejitvam, povezanim z epidemijo, so začeli izvajati vse načrtovane programe rekreacije, tekmovanj in športnega kegljanja. T. J. G.