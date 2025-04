KeBon – novo srce kulinarične ustvarjalnosti in vinskih užitkov v Slovenski Istri

Slovenska Istra dobiva nov prostor za kulinarično ustvarjanje v družbi izbranih vinskih užitkov. Dogajanje v kleteh Vinakopra bo združevalo kulinariko slovenske Istre, tradicijo, inovacije, vino. Gre za novo središče kulinaričnega učenja in eksperimentiranja KeBon. Kot pojasnjuje direktor Vinakopra Borut Fakin, to ime izhaja iz istrskega izraza za navdušenje nad okusom: kako dobro!

To bo tudi nekakšen gastronomski laboratorij, namenjen predvsem kulinaričnim tečajem in delavnicam, za katere bodo skrbeli priznani strokovnjaki z različnih področij. V njem bodo obiskovalci pod vodstvom chefa Matica Ribiča ali z Michelinovim priznanjem nagrajenega glavnega chefa restavracije Kogo Tilna Župevca pripravljali pristna istrska kosila, z enologoma Vinakopra Boštjanom Zidarjem in Rokom Jamnikom pa spoznavali ključne skrivnosti ustvarjanja najboljših vin. Pri tem si bo lahko vsak udeleženec ustvaril svojo lastno vinsko kreacijo.

Delavnice za udeležence bodo pripravili tudi eden najboljših chefov v svetovnem merilu Tomaž Kavčič, psiholog Aleksander Zadel, certificirani poznavalec pršutov Zoran Memon, mojstrici sušija Paolina Grčar in Marinka Kurtin ter vrhunska poznavalca vin Majda Debevc in Aleksander Bohinc, ki bosta predstavila osnove sommelierstva.