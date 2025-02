Kdor ni za pusta, naj se izseli do avgusta!

Oblast na Vranskem, v kraju, ki meji na Kranjsko, so prevzeli pustni generali vranarji. Iz rok županje Nataše Juhart je ključ, ki simbolizira prevzem pustne oblasti, prevzel poveljnik in vodja vsakoletnega karnevala general Aleksander Reberšek.

68. KARNEVAL na Vranskem vabi.

Prevzema se je udeležila maškara premier Robert Golob, gostili pa so tudi predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa in njegovo boljšo polovico Melanio, lepotico slovenskih korenin.

Vsi lokali na Vranskem morajo biti odprti 24 ur, kelnarice morajo biti pomanjkljivo oblečene.

S prevzemom oblasti, ki ga narekuje že 68-letna tradicija, so generali v svojem slogu napovedali še eno od nepozabnih pustnih dogodivščin. Veljati je začel tudi pustni zakonik, in to vse do pustnega slovesa na pepelnično sredo. Vmes bodo vranarji trdno držali oblast v svojih rokah.

Prihod povorke z generali na prireditveni prostor

General je bral sklepe, Trump jih je podpisoval in žigosal.

Tudi tokrat so sprejeli že tradicionalne sklepe, ki jih je v skladu s pustnim statutom izoblikoval njihov generalštab z upokojenim admiralom Vladom Rančigajem na čelu. Med pomembnejšimi sklepi so: »Kdor na Vranskem ni za pusta, naj izseli se do avgusta. Vsi lokali na Vranskem morajo bit odprti 24 ur. Zaradi prazničnosti se dovoljuje alkoholna stopnja do 0,8 promila alkohola v krvi. Vse kelnarice morajo biti pomanjkljivo oblečene, točiti morajo čez rob, generalom pa strežejo brezplačno. V sredo in četrtek morajo vsi lokali na Vranskem ponuditi gostom veliko laško pivo za ceno nižjo od 2 evra.« Te in še 327 sklepov, med katerimi je bil tudi ta, da s tem dnem Luka Dončić in Lakersi prestopijo v košarkarski klub Vrani Vransko, je podpisal Donald Trump, ki mu gre to delo dobro od rok.

Na prevzem oblasti sta se naravnost z letališča v Prekopi pripeljala Melania in Donald Trump.

Nove pustne oblasti so se nastavile fotografskemu objektivu. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Ob prevzemu oblasti so generali vranarji ugotovili, da je občinska blagajna popolnoma prazna. »Stanje je res skrb vzbujajoče, vendar, kot pravi naša vlada, si bomo denar izposodili,« so povedali v prvih trenutkih po prevzemu oblasti. »Naš cilj je, da pripeljemo občino v blagostanje, vse tisto, kar bo še treba, pa bomo zagotovili z višjimi davki. Denarja nikakor ne bo manjkalo!« so zatrdili in obljubili nekaj ukrepov, ki bodo okrepili lokalno gospodarstvo in blagostanje občanov.

Ob prevzemu oblasti sta bila poleg premierja Goloba prisotna tudi Melania in Donald Trump.

Predlagali so 30.000 evrov plače za vse, ki bodo prišli na karneval na Vransko, in 300 dni dopusta za vse udeležence tega pomembnega dogodka. Povišali bodo tudi pokojnine, in sicer se bodo s 30. februarjem dvignile za 20 odstotkov. Seveda pa so dodali, da denarja žal ne bo mogoče izplačati, bodo pa upokojenci lahko koristili ure kot nadomestilo za denar.

Županja Nataša Juhart ob predaji ključa novemu vodstvu občine

»Vsem ljudem dobre volje želimo, da pustni in predpustni čas preživite čim bolj veselo. Smeh in dobro počutje v veseli družbi sta pomembna dejavnika v našem življenju. In naj vam tega, poleg zdravja, ne manjka!« sporočajo vranski generali in dodajo, da v soboto, 1. marca, ob 14. uri ne pozabite priti na 68. pustni karneval.