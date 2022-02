Kot se za velike šampione spodobi, se je smučarski skakalec Timi Zajc, ki je na olimpijadi v Pekingu osvojil zlato in srebrno medaljo v mešani in moški ekipi, med domače, sorodnike, prijatelje športa od blizu in daleč, pa tudi novinarje, pripeljal v prikolici motocikla.

Iskreno sem najbolj težko čakal, da se bom spet lahko naspal v domači postelji.

Še pred tem sta odjeknila dva močna poka, domači gasilci pa so njegov prihod pospremili z gasilsko sireno. Ob zvokih Ansambla Slovenski zvoki, s katerim je Timi v preteklosti velikokrat zaigral, saj je bil član ansambla tudi njegov oče Boštjan Zajc, je olimpijski šampion stopil na oder. Pozneje so za zabavo skrbeli domači Okajeni muzikanti. Šotor so domačini postavili pod skakalnico, tik ob domači hiši Zajčevih v Hramšah, postavil pa jo je Timijev oče Boštjan. In prav na njej je Timi opravil prve skoke.

Številni so v njem videli velik potencial in niso se motili, saj je zdaj pred njimi stal fant, ovenčan z dvema olimpijskima medaljama. »V naši občini imamo že pet olimpijskih medalj,« je ponosno dejal Janko Kos, župan Žalca. »V sosednji vasi, ki tudi spada pod KS Galicija, živi judoistka Urška Žolnir, ki si je priborila dve olimpijski medalji, še eno je v našo občino prinesla judoistka Lucija Polavder. Zdaj je dve prinesel še Timi. In res mu čestitam, kot tudi vsem, ki so mu na poti do njiju stali ob strani, predvsem je bil to oče Boštjan,« je poudaril Kos. In dodal, da Slovenci poznamo veliko hramov. »Vinski hram, kulturni hram in še kakšnega bi našli. Mi pa imamo hram za medalje, ki še ni poln,« je poudaril Kos. In dodal, da je bil najbolj vesel navijaških vzklikov: »Kdor ne skače, ta ni Zajc, zajc, zajc, zajc!« Timijevega uspeha se je zelo veselil in ob tem podoživljal svojega iz leta 1988, ko je na veliki skakalnici priskakal posamično in tudi bronasto medaljo, tudi Matjaž Debeljak.

Nekdanji smučarski skakalec Matjaž Debeljak se je s spomini vrnil 34 let nazaj, ko je tudi sam osvojil olimpijski medalji. Foto: Gregor Katič

»Danes se počutim 34 let mlajši. Takrat sem še tudi jaz živel v občini Žalec, danes sem vesel, da je občina dobila dostojnega naslednika,« je dejal Debeljak. Podporo je Timiju izrazil tudi Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC, nekoč doma na Ljubnem ob Savinji, kjer domujejo ženski skoki. »Takšni šampioni potrebujejo širšo podporo in prav je, da jo dobijo. Kar je Timi pokazal in dosegel, je sanjski rezultat. To je fant, ki je še vedno v vzponu in še ni rekel zadnje besede.«