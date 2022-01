Carotta: Nor pritisk omikrona na bolnišnice (V ŽIVO)

Epidemija je v polnem razmahu. Po rekordnem torku, ko je bilo v Sloveniji potrjenih vrtoglavih 17.491 testov od 22.924 odvzetih, je bilo v sredo pozitivnih nekoliko manj. Uradno 14.206, kar je še vedno izjemno veliko. Delež pozitivnih tstov je torej 72,1 odstotkov.

V zdravstvu in šolstvu imajo velike težave zaradi pomanjkanja zaposlenih, ki so zboleli ali pa so v karanteni.

O zdravstvenem stanju bodo na današnji novinarski konferenci bodo spregovorili koordinator covidnih bolniških postelj pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta, predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik.

Carotta je povedal, da je vpliv omikrona v bolnišnicah. Drugače je udaril kot prejšnji valovi. Kar 20 odstokov zaposlenih v bolnišnicah je na bolniški ali v karanteni. Enake težave so v primarnem sektorju, v laboratorijih. To se dogaja tudi v drugih segmentih družbe. Števila okužb se zato poznajo tudi na drugih oddelkih, kjer se zdravijo bolniki zaradi drugih patologij in so se okužili med zdravljenjem v bolnišnici. Večina izmed njih je okužbo prebolela lažje. Največje težave se kažejo v večjih zdravstvenih centrih, kot so urgence. Danes že 583 pacientov na covid oddelkih, število na intenzivnih oddelkih pa pada, poroča Carotta. Kaže se, da ima omikron res večinoma lažji potek, čeprav v zadnjih dne spet nekoliko narašča število bolnikov s težavnim potekom.