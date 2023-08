Kdo zares pomaga Sloveniji? (FOTO in VIDEO)

Na družbenem omrežju TikTok se je pojavil posnetek s sporočilom, da je Rusija edina država, ki je doslej ponudila pomoč Sloveniji pri odpravi posledic katastrofalnih poplav. Posnetek je hitro nabral več kot 60.000 ogledov in se razširil na druga omrežja. Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve pravijo, da uradne ponudbe ni bilo, poroča Siol.

Na družbenih omrežjih so se pojavila trditve, da je Rusija ponudila pomoč in da jo je Slovenija zavrnila, a vodja službe za strateško komuniciranje na MZZ Dragan Barbutovski je dejal, da ne moreš zavrniti nečesa, kar ni bilo nikoli ponujeno.

Sloveniji so pomoč ponudile številne evropske države. Med njimi so vse naše sosede, Poljska, Latvija, Francija, Nemčija, Češka, Slovaška, Severna Makedonija in Ukrajina.

Kamera regijskega štaba Civilne zaščite Gorenjska je v četrtek na cesti ujela konvoj nemške pomoči THW, ki je prispel v Slovenijo.

Več dni pa so na terenu tudi helikopterji.

Po obisku predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ki si je v sredo s premierjem Robertom Golobom ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave, je von der Leynova napovedala, da bo Sloveniji letos iz solidarnostnega sklada EU na voljo 100, prihodnje leto pa še 300 milijonov evrov za odpravljanje posledic nedavnih poplav. Ob tem pa je tudi zagotovila, da bo Bruselj pri preusmerjanju kohezijskih sredstev in sredstev iz sklada za okrevanje »maksimalno prožen«.

