Kdo vse spada pod državno upravo, kjer bo veljal samo še pogoj PC?

Izjema so tisti, ki se ne morejo cepiti

Vlada je na četrtkovi dopisni seji izdala odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolelosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom sars-cov-2. Med drugim so sprejeli, da za zaposlene v organih državne uprave pogoj testiranja ne velja več in morajo izpolnjevati pogoj prebolelosti ali cepljenja. Po novici, ki jo je potrdil, so se pojavila vprašanja, v katerih službah odslej testiranje ne bo dovolj. V državno upravo sodijo člani vlade in predsednik vlade, ministrstva, vladne službe, upravne enote in organi v sestavi, kot so policija, vojska, nekatere direkcije in agencije, inšpekcijske službe ipd. Vse organe v sestavi najdete na tej povezavi Hojs je v Odmevih povedal, da je v odloku določeno, da predstojnik sam odloči, ali je takšnim, ki pogoja P in C ne bodo izpolnjevali, mogoče omogočiti delo od doma, določa pa tudi, če se kdo iz zdravstvenih razlogov ne more cepiti, da se mu še vedno lahko omogoči testiranje. Dodal je še, da si sam ne morem predstavljati, da bi policist delal od doma.