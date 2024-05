Kdo vse bo zasedel stolček v Bruslju? To pravi zadnja anketa

Anketa, ki so jo za Delo izvedli pri Inštitutu Mediana, kaže, da bi SDS dobila štiri evropske poslance, Gibanje Svoboda dva, po enega pa Vesna, SD in NSi.

Analiza podatkov kaže, da bi zunajparlamentarna stranka Resni.ca – če bi dobila še nekaj glasov, gre za manj kot 2000 glasov volivk in volivcev – SDS lahko »odvzela« enega poslanca in v evropski parlament poslala svojega predstavnika, še poroča Delo.

Več podrobnosti o rezultatih ankete in njihovo analizo lahko preberite na Delo.si.

Izbirali boste lahko med enajstimi listami

Volivke in volivci bodo sicer 9. junija 2024 lahko izbirali med enajstimi listami kandidatk in kandidatov, ki bodo izpisane na glasovnici: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Vesna – zelena stranka, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Resni.ca, skupna lista strank DeSUS in Dobra država, Zeleni Slovenije in Nič od tega.