Kdo so kupci luksuznih nepremičnin pri nas? Agentka razkriva ... (VIDEO)

V studiu sta bili gostji Vesna Mastnak, arhitektka in direktorica podjetja Prodomus, ter Mateja Funtek Derča, ustanoviteljica nepremičninske agencije Loox, ki sta razkrili marsikaj zanimivega o nadstandardnih nepremičninah.

Kdo so kupci tovrstnih objektov in kakšne so njihove zahteve, je zanimalo voditeljico Nino Štajner: »Kupci petičnih nepremičnin so zahtevni ter izobraženi in želijo imeti vse informacije na dlani. Oglasom je treba priložiti profesionalne fotografije, videe, pri posestih tudi posnetke z dronom. Zelo pomemben je tudi tloris, iz katerega lahko kupec hitro razbere ključne informacije o nepremičnini; katere stene lahko premika itn.«

O luksuznih nepremičninah smo se v novem podkastu pogovarjali z Vesno Mastnak in Matejo Funtek Derča. Foto Marko Feist/Delo FOTO: Marko Feist

Večkrat so kupci tudi prepoznavni obrazi, ki jih širša javnost pozna, zato sta še toliko bolj pomembni diskretnost in profesionalnost.

Arhitektka Vesna Mastnak spregovori tudi o zahtevah po skrivnostnosti, njene stranke namreč zahtevajo podpis pogodbe o nerazkrivanju, kar pomeni, da ne sme objavljati ne lokacij projekta, ne fotografij med gradnjo ali po izvedbi.