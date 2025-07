Kdo se je zdaj spravil na Niko Kovač? Sodelovala naj bi s Hamasom, trudijo se doseči, da ji prepovedo vstop v ZDA

Aktivistka in direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je zatrdila, da se ne bo umaknila in da ne išče dovoljenja za vrednote, ki jih zastopa. To se je zgodilo potem, ko naj bi »avtoritarna desnica v svojem pohodu prestopila novo mejo«.

Tako Nika Kovač trdi, da naj bi v ZDA pošiljali dokumente, »s katerimi želijo doseči, da mi prepovejo vstop v državo in onemogočijo opravljanje dela.« V obtožbah zoper direktorico Inštituta 8. marec trdijo, da naj bi sodelovala s Hamasom.

Moja stališča glede situacije v Gazi so jasna. O njih sem govorila tudi pred Barackom Obamo. O njih sem govorila tudi pred Hillary Clinton. In govorila bom še naprej.

»Obtožba je absurdna, zlonamerna in lažniva. V peticiji za prekinitev trgovinskega sporazuma z Izraelom smo jasno in nedvoumno zapisali, da je Hamas teroristična organizacija,«.

Kot je sporočila Nika Kovač, je zapise oziroma obtožbe že posredovala svoji odvetnici.