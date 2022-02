Kdo od politikov je lani najbolj profitiral: Hojs kupil parcelo, Kacin stanovanje

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v februarju vzpostavila javno objavo sprememb premoženjskega stanja nosilcev najvišjih funkcij v državi, kot to določa novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Način trenutne objave sprememb premoženjskega stanja je začasen, tako z vsebinskega kot s tehničnega vidika, so sporočili s KPK.

Javna objava sprememb premoženjskega stanja obsega podatke poslancev državnega zbora, predsednika državnega sveta, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov, državnih sekretarjev, poklicnih in nepoklicnih županov in podžupanov, članov sveta Banke Slovenije, funkcionarjev samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki opravljajo naloge predstojnika organa ali njegovega namestnika, ter sodnikov ustavnega sodišča.

Podatki o spremembah premoženjskega stanja za navedene zavezance bodo objavljeni še leto dni po prenehanju opravljanja funkcije posameznega zavezanca.

Pri javni objavi podatkov gre za spremembe premoženjskega stanja, ki so jih bili za lansko leto zavezanci dolžni poročati do 31. januarja 2022, od letos pa novi obrazci za poročanje na eUpravi omogočajo tudi sprotno poročanje sprememb. Ob tem so na KPK poudarili, da ne gre za objavo celotnega premoženjskega stanja, pač pa zgolj sprememb v času opravljanja mandata.

Spremembe premoženja so zavezanci dolžni poročati skladno z drugim odstavkom 42. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pri premoženju, ki se skladno s tem odstavkom prijavi le, če presega določeno vrednost, je zavezanec kot spremembo dolžan prijaviti povečanje premoženja, s katerim doseže prag za prijavo posamezne vrste premoženja. Pri že prijavljenih enotah premoženja pa sporoči spremembo, ko se premoženje poveča ali zmanjša za več kot 10.000 evrov. V primeru, da zavezanec nima sprememb oz. jih ima pod navedenim pragom, o njih ne poroča.

Izsek iz seznama objavljenih funkcionarjev. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kdo je kupil novo nepremičnino?

Med javnimi funkcionarji, ki se jim je premoženjsko stanje spremenilo zaradi nakupa ali prodaje nepremičnine so predsednik republike Borut Pahor, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, državni sekretar na notranjem ministrstvu Božo Predalič, med poslanci pa Suzana Lep Šimenko (SDS), Aljaž Kovačič (LMŠ), Edvard Pavlič (LMŠ), Matej Tašner Vatovec (Levica), Ivan Hršak (DeSUS) in Dušan Šiško (SNS).

Premoženjsko stanje stanje se je zaradi pridobitve premičnine spremenilo tudi poslancu madžarske narodne skupnosti Ferencu Horvathu.

Denarna sredstva nad 10.000 evrov so pridobili ali odsvojili predsednik KPK Robert Šumi, ustavni sodniki Rok Čeferin, Marko Šorli in Špelca Mežnar ter poslanci Jure Ferjan (SDS), Nik Prebil (LMŠ), Bojana Muršič (SD), Samo Bevk (SD), Franc Jurša (DeSUS) in Branko Simonovič (DeSUS).

Prav tako je denarna sredstva pridobil okoljski minister Andrej Vizjak, na seznamu se je znašel tudi zaradi pridobitve in odsvojitve vrednostnih papirjev.

Premoženje se je zaradi pridobitve posojil spremenilo ministru Hojsu in ministru, pristojnemu za digitalno preobrazbo, Marku Borisu Andrijaniču.

Celoten seznam si oglejte tu.