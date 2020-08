Kdo je v ozadju afer? Pivčeva pokazala na Erjavca

VIDIC LEON Karl Erjavec. 11. kongres stranke Desus. Ljubljana, 18. januar 2020. FOTO: Leon Vidic, Delo

Koroški pokrajinski odbor Desusa zaskrbljen

Predsednica Desusaje za RTV Slovenija dejala, da je stranka največja žrtev notranjih razprtij in ne toliko. Te so po njenem skrbno zrežirane.Kot je zatrdila, za aferami stoji tudi njen predhodnik. Pivčeva je povedala, da ima podatke, kje na terenu se pojavlja bivši strankin predsednik in da je »na neki način vključen v zgodbo«.Sicer pa Aleksandra Pivec pravi, da nima težav s tem, če jo člani stranke razrešijo, vendar naj to naredijo po zakoniti poti.Koroški pokrajinski odbor je na današnji seji podprl nedavni sklep izvršnega odbora stranke, da svetu stranke predlaga sklic izrednega kongresa, na katerem bo predsednica Aleksandra Pivec ponudila glasovanje o zaupnici. Člani pokrajinskega odbora so sicer danes izrazili zaskrbljenost zaradi dogajanja v stranki. »Bili smo enotni, da ne dajemo vrednostnih sodb za nobenega posameznika v stranki Desus, ker imamo v državi oziroma družbi ustrezne ustanove, ki morajo opraviti svoje delo,« je za STA po seji pokrajinskega odbora stranke povedal predsednik odbora»Bili smo tudi enotnega mnenja, da je za stranko in člane trenutno izjemno težko obdobje, ko smo na udaru medijev in ostalih strank, najbolj nas pa skrbi, da imamo očitno znotraj stranke posameznike, ki k temu prispevajo,« je dodal Pungartnik. Zavzeli so se za to, da se najde neka pot naprej, in so, kot omenjeno, podprli sklic izrednega kongresa do konca leta, pri čemer naj to ne bo v decembru, ko so prazniki.