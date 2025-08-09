PREŽIVEL ZAHTEVNO OPERACIJO

Kdo je ustrelil mačka Mikija, ki se bori za življenje?

Takšna dejanja so nepredstavljiva in nedopustna.
Fotografija: Muc je utrpel hude poškodbe in bolečine. FOTO: Veterina Škarica
Muc je utrpel hude poškodbe in bolečine. FOTO: Veterina Škarica

O. B.
09.08.2025 ob 18:46
09.08.2025 ob 18:48
O. B.
09.08.2025 ob 18:46
09.08.2025 ob 18:48

Iz Veterine Škarica (Ulica Ivana Regenta) v Murski Soboti so sporočili, da je skrbnik v njihovo ambulanto pripeljal mucka Mikija iz Stanetincev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. »Nekdo ga je ustrelil. Metek mu je razbil nadlahtno kost. Preživel je zahtevno operacijo – osteosintezo z zunanjimi fiksatorji – in zdaj se bori za svoje življenje.«

Takšna dejanja so nepredstavljiva in nedopustna. Zato je dobro, da o tem zlobnem dejanju izve čim več ljudi. Morda bo kdo sporočil policiji, kaj se je pravzaprav zgodilo in bi jih pripeljalo celo do storilca.

FOTO: Veterina Škarica
FOTO: Veterina Škarica

»Vsaka informacija je pomembna, da nasilje nad živalmi ne ostane nekaznovano,« so še sporočili iz Veterine Škarica v Murski Soboti.

Priporočamo

Bo letošnja zima močno zasnežena? Tako pravijo prve napovedi
Na Muri prišlo do nesreče: prevrnil se je čoln z devetimi potniki (FOTO)
Tragedija v kampu: padajoče drevo ubilo mamo in dojenčka
Dončićeva Anamaria se je pokazala brez ličil, ljudje pa navdušeni (VIDEO)

