Kdo je ustrelil mačka Mikija, ki se bori za življenje?
Iz Veterine Škarica (Ulica Ivana Regenta) v Murski Soboti so sporočili, da je skrbnik v njihovo ambulanto pripeljal mucka Mikija iz Stanetincev v občini Sveti Jurij ob Ščavnici. »Nekdo ga je ustrelil. Metek mu je razbil nadlahtno kost. Preživel je zahtevno operacijo – osteosintezo z zunanjimi fiksatorji – in zdaj se bori za svoje življenje.«
Takšna dejanja so nepredstavljiva in nedopustna. Zato je dobro, da o tem zlobnem dejanju izve čim več ljudi. Morda bo kdo sporočil policiji, kaj se je pravzaprav zgodilo in bi jih pripeljalo celo do storilca.
»Vsaka informacija je pomembna, da nasilje nad živalmi ne ostane nekaznovano,« so še sporočili iz Veterine Škarica v Murski Soboti.
