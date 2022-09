Kdo je skrivnostni deveti kandidat za predsednika države? Spremenil je ime in napovedal zgodovinski prihod (VIDEO)

Do izteka roka za vložitev kandidatur na volitvah predsednika republike, ki bodo 23. oktobra, je bilo vloženih devet kandidatur. Kot so sporočili iz Državne volilne komisije (DVK), je kandidaturo kot zadnji s podpisi 6 volivcev vložil Edén Fohatom na predlog Društva za srečno življenje Belis.

Toda kdo je v resnici Edén Fohatom? Včasih je bil znan pod imenom Andrej Bubnič, katoliško vzgojen, pozna vse tegobe družbe. Bil je tudi v Siriji, ko je tam divjala vojna. Osredotoča se na svetle stvari. V nesreči je spoznal, da civilizacija pride na koncu v tako visoke vibracije, da postane nevidna. Verjame, da smo v tranziciji, sam pa si ne želi postati predsednik, ampak to, da bi njegove ideje postale predsednik. Želi si, da bi njegova ideja prišla do dovolj src ljudi, da sovladamo in vodimo planet skozi vesolje, čez dimenzije. Po njegovem mnenju smo v tranziciji med prvim prihodom Kristusa in ponovnim prihodom, tukaj vidi sebe kot predsednika. Že od leta 2005 iz globin iz ozadja navdihuje svet.

Njegov največji podpornik je očitno Društvo za srečno življenje Belis, ki mu predseduje Mihael Bellis, izvirno pa se imenuje Miran Plohl, ki se je pred približno 30 leti ukvarjal s čarodejstvom in celo gostoval v razvedrilnih oddajah nacionalne televizije.

V času lanskoletnih omejitev gibanja, ko je marsikomu dvakrat za nekaj mesecev presahnila kakovost življenja in bivanja, so se nekateri poskušali znajti po svoje. Med njimi so zaznali kartice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki naj bi upravičile neuporabo mask v zaprtih prostorih in tam, kjer so bile obvezne. Te kartice in obrazci so bili dosegljivi na povezavi, ki je vodila do spletne strani ljubljanskega Elis centra (sicer podjetja za izdelovanje tiskovin), za širjenje besede o karticah po spletu pa je bil precej zagnan direktor podjetja Bellis International, takrat še Ljubljančan Mihael Bellis.