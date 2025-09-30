Kdo je oskrunil grobove na Goričkem? Vaščani sumijo tujce, policija išče storilca

ŠOK PRED MOTOKROSOM

V Mačkovcih na Goričkem oskrunili grobove, vidne tudi sledi pijančevanja. Domačine skrbi celo, da tam poteka trgovina z mamili.

Pred kratkim je glavno novico o dveh dirkah državnega prvenstva v motokrosu v Mačkovcih na Goričkem, kjer pogosto trenira tudi naš vrhunski as Tim Gajser, zasenčilo zavržno početje pred tem dogodkom. Nekdo je namreč oskrunil grobove na tamkajšnjem pokopališču, vidne pa so tudi sledi pijančevanja. Kdaj se je ta objestnost zgodila, še vedno ni znano, je pa vest o tem dohitela tudi policiste. Obvestili so jih delavci občinskega komunalnega podjetja Pungrad, ki bi morali na pokopališču opraviti košnjo. Do tri leta zaporaKazenski zakonik v 312. členu govori o kaznivem dejanju oviranje pogreba in ...