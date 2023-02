Kdo je odgovoren, če pes ugrizne nekoga v domači hiši ali na dvorišču?

V javnosti kroži veliko zgodb in teorij o tem, kdo odgovarja za morebiten ugriz psa, če se to zgodi, ko nekdo brez dovoljenja vstopi na dvorišče ali celo v hišo. Na enem izmed slovenskih forumov lahko najdemo zapis moškega, čigar pes je ugriznil akviziterja, ko je ta odrinil vrata ograje in vstopil na dvorišče, ne da bi prej vprašal za dovoljenje. Ta naj bi po ugrizu pobegnil, čez nekaj dni pa se vrnil z zahtevkom, naj mu lastnik plača 1500 evrov, sicer ga bo tožil.

Kdo je kriv v primerih, kot je zgoraj navedeni, smo preverili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. A kot lahko razberemo iz njihovih pojasnil, na to še zdaleč ni enoznačnega odgovora, saj mora biti nadzorovanje psa prilagojeno vsaki predvidljivi situaciji, prav tako je veliko odvisno od tega, kako hude poškodbe je žival povzročila.

Odgovor na vprašanje, ali je za ugriz psa v primeru, da oškodovanec vstopi na tuje dvorišče ali v objekt brez dovoljenja, se glasi: »Ne vedno.« Kot pojasnjujejo pristojni, je posameznik, če je vstopil kljub označbi »nevaren pes« ali če je v ograjen prostor stopil brez dovoljenja, kršil določbe zakona o zaščiti živali.

Za škodo, ki jo je povzročila žival, je odgovoren lastnik, razen če ...

Nadzorovanje psa mora biti prilagojeno vsaki obstoječi oziroma predvidljivi situaciji. »Po zakonu o zaščiti živali je določeno merilo, kdaj se lahko izvzame, da je pes nevaren, kar pa ne gre enačiti s pogoji za ugotavljanje odškodninske odgovornosti. Odškodninski postopek je v pristojnosti sodišča – civilnopravna zadeva, v kolikor stranki sporazumno ne rešita spora,« pojasnjujejo na upravi. Obligacijski zakonik pa pravi, da je za škodo, ki jo povzroči domača žival, odgovoren njen imetnik, razen če dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo.

V upravnem postopku presojajo, ali je pes nevaren

Kako pa pristojni ukrepajo v praksi, če pride do ugriza psa? Kot še pojasnjujejo na upravi, sta prekrškovni in upravni postopek ločena od odškodninskega postopka, saj se v upravnem postopku presoja, ali je pes nevaren (v tem primeru sledijo strožji ukrepi fizičnega varstva), in odreja ukrepe v zvezi z ugotavljanjem cepljenja in opazovanja na steklino, v prekrškovnem postopku pa se ugotavlja opustitev dolžnega ravnanja.

V odškodninskem postopku pa se ugotavlja odgovornost za škodo, ki jo je povzročil pes, za presojo do upravičenosti denarnega nadomestila za nastalo škodo. V primeru sklenjenega premoženjskega zavarovanja, ki zajema tudi zavarovanje za škodo, ki jo povzroči pes, se v nasprotju z upravnim in prekrškovnim postopkom lahko v odškodninski postopek vključi tudi zavarovalnica. Zapisnik uradnega veterinarja je za sodišče v pravdnem postopku eden od dokazov, ko gre za ugotovitev dejanskega stanja s strani uradnega organa, še pojasnjujejo pristojni.