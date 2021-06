Kdo je madžarski milijarder Sandor Csanyi, ki je kupil NKBM

NKBM je dobil novega lastnika. To je postala madžarska bančna skupina OTP, ki s tem prevzemom in ob upoštevanju obstoječih naložb v Sloveniji postaja največja banka na našem ozemlju. Na vrhu OTP sedi 68-letni milijarder Sandor Csanyi, ki se ga drži sloves najbogatejšega Madžara, znan pa je tudi po tem, da mu je uspelo priimek nekoč povsem povprečne madžarske družine ponesti med zvezde (govorimo seveda o premoženju). Ob strani mu stojijo žena in pet otrok, za njegove prijatelje pa so v medijih razglasili številne znane, med njimi predsednika Madžarske Viktorja Orbana, blizu pa si je tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Zadnje sploh ni nenavadno, saj je bogati bankir že leta povezan z nogometom na Madžarskem, je podpredsednik Fife, od februarja 2019 pa tudi podpredsednik Uefe.



Njegova formalna izobrazba je povezana z ekonomijo, pohvali pa se lahko tudi z doktoratom. Najbolj slovi po svojem bančnem imperiju, veliko vlaga v kmetijstvo, ukvarja pa se tudi z gradbeništvom.



Leta 2019 je znana revija Forbes njegovo premoženje ocenila na slabo milijardo evrov.

Kaj so Madžari kupili

OTP je lani v začetku leta zaključil prevzem banke SKB v Sloveniji. Šlo je za njihovo prvo investicijo v Sloveniji, s katero, tako so sporočili javnosti, nadaljujejo krepitev pozicije največje neodvisne finančne skupine v Srednji in Vzhodni Evropi. In s krepitvijo niso čakali (pre)dolgo. Včeraj je v javnosti završalo, da najbogatejši Madžar kupuje še mariborsko banko NKBM. Prek spletne strani banke SKB so včeraj potrdili, da je banka OTP 31. maja 2021 podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Nove KBM, ki je v lasti skladov v upravljanju povezanih družb ameriškega sklada Apollo Global Management in EBRD.



Prodana banka NKBM se je lani združila z Abanko (pred tem se je Banka Celje pripojila Abanki), kar je bila takrat največja združitev v bančnem sektorju pri nas. Abanka je s tem prenehala obstajati. Še pred tem, leta 2016, se je NKBM pripojila Poštna banka Slovenije. Prav leta 2016 so Američani skupaj z EBRD vstopili v NKBM, in sicer za 250 milijonov evrov (med morebitnimi kupci se je že takrat omenjalo madžarsko bančno skupino OTP). Pred tem je država z izdatno denarno injekcijo, 870 milijonov evrov težko dokapitalizacijo, banko sanirala.



Banke pa niso edino, kar zanima Csanyija. Podjetje Mendota Invest, katerega ustanoviteljica je banka OTP, bo v slovenski prestolnici gradilo nov potniški center Emonika.

