Poglejte, kaj vse počnejo slovenski politiki, da bi dobili vaš glas (FOTO)

Te dni se križem kražem po Sloveniji vozijo strankarski avtobusi in z obiski po številnih slovenskih krajih nabirajo politične točke pri volivcih. Druženja, zborovanja, seveda ne manjka tudi pogostitev in deljenja različnih priboljškov. Nekateri so bolj, drugi manj izvirni, komu bodo prinesli največ glasov, pa bo znano že čez dobra dva tedna.

Preverili smo, kaj kandidati na prihajajočih državnozborskih volitvah počnejo na terenu.

V stranki SD srečanja s potencialnimi volivci in kandidati popestrijo s kegljanjem. Na belih kegljih je napis vlada, nad stezo pa visi napis »Podri, da bo drugače.« Kot kažejo fotografije in posnetki z družbenih omrežij, se je predsednica stranke Tanja Fajon v kegljanju že dodobra izpopolnila.

Naša dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec, pa za predvolilna srečanja ni najela avtobusa, temveč kar tovornjak. Z njim je Pivčevo zapeljala kar aktualna poslanka Mateja Udovč.

Hkrati vabijo na veliko vrtno zabavo v Eco Resort, kjer bodo menda goste razvajali priznani slovenski vinarji.

V stranki LMŠ po Sloveniji s seboj nosijo - kokice. Zavojčki, ki sij delijo, nosijo prav poseben napis: »V tej koruzi ni puške.« Gre kajpak za odziv na očitke, ki jih je bil deležen nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec, ker je njegova vlada odstopila in oblast predala Janezu Janši. Ta predvolilni slogan je sicer na socialnih omrežjih dvignil kar nekaj prahu.

Tudi v stranki NSi se redno srečujejo s svojimi podporniki. Na nedavno srečanje v Kamniku je predsednik Matej Tonin pripeljal svojo celo družino, minister Janez Cigler Kralj pa je v sklopu današnjega predvolilnega dogodka celo poprijel za kitaro in zapel skupaj z Alexom Volaskom.

Stranka Vesna se šele bori za preboj v parlament, vendar pa v skladu s svojo zeleno politiko zatrjuje, da ne bo imela predvolilnih plakatov in letakov. Svoje kandidatne liste je predstavljala na okolju prijazen način - v skopu organiziranih čistilnih akcij in pobiranja smeti.