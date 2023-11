Kdo ima prav? Šarec z internim nadzorom nad odvzem Rudijeve govedi

Pred dnevi je veterinarska inšpektorica Rudiju Možganu odvzela 24 glav govedi. Rudi se z odvzemom ne strinja. »To je ukrep, ki se sprejme, ko je žival napol crknjena ... Naše živali so v dobri kondiciji. To so potrdile same, saj so jih lovili pet ur in pol po pašniku,« je dejal.

Svoje so že pred dnevi povedali na Upravi RS za varno hrano, kjer pravijo, da je bil odvzem izveden, ker so se zgodile hujše kršitve zakona o zaščiti živali. Pravijo, da je bilo med drugim ugotovljeno, da so bila goveda ograjena na malem blatnem izpustu in da niso imela dostopa do hrane in vode. Dejali so tudi, da so bile živali veterinarsko neoskrbovane.

Menijo, da je bilo blatno zaradi vremena

Svoje mnenje so zdaj podali na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, kjer se ne strinjajo z odvzemom živali. »Na KGZS se je obrnil naš član Rudi Možgan iz vasi v bližini Krškega, ki mu je minulo sredo inšpekcija odvzela 24 glav govedi. KGZS je po zbranih informacijah ugotovila, da je odvzem živali pretiran ukrep, saj zanj niso bili izpolnjeni pogoji (živali niso bile shujšane, bile so primernega rejnega stanja, imele so možnost paše, imele so na voljo hrano in vodo). Območje okrog mesta, kjer so živali dokrmljevali, je bilo bolj blatno zaradi vremenskih razmer,« so zapisali.

Po njihovem mnenju Rudijev primer ni bil izjemno nujen. »Po Zakonu o veterinarskih merilih pooblastilo odvzema živali velja samo v izjemno nujnih primerih, ko gre za ogrožanje zdravja živali ali ljudi,« so zapisali. Dodali so, da bi moral skrbnik dobiti možnost, da stanje popravi.

Sindikat kmetov Slovenije ogorčen

Svoje je povedal tudi Sindikat kmetov Slovenije, ki se je prav tako postavil na stran Rudija. »Sindikat kmetov Slovenije (SKS) je ogorčen in ostro obsoja nezakonit odvzem živali, ki se je zgodil minuli torek na kmetiji Možgan. Ukrep odvzema živali je bil pretiran in nesorazmeren ter tudi nezakonit, kajti neposredno do odvzema lahko po zakonu pride samo v primeru, ko gre za ogrožanje zdravja ljudi in živali,« so dejali in dodali, da so pred sprejetjem Zakona o zaščiti živali opozarjali, da bo prihajalo do takšnih anomalij zaradi neustreznosti zakona in pomanjkljivosti.

Omenili so tudi, da bodo Rudiju in njegovi družini nudili pomoč.

Objavili so nekaj fotografij

V Društvu za zaščito konj Velenje so drugačnega mnenja. Poudarjajo, da pri odvzemu ni sodelovala njihova predsednica oziroma društvo, ker se je, tako pravijo, omenjalo.

»Osebno menim, da je bil odvzem živali upravičen in postopek korekten, saj je že lastnik živali medijem sam povedal, da je bil v preteklosti že večkrat obravnavan,« so objavili na svojem Facebook profilu.

»Vsekakor zadnji odvzem ni bil eden največjih v letošnjem letu, je pa odmeven zaradi neprofesionalnega odnosa poročanja medijev, izjave KGZ in vodje odbora za kmetijstvo, kar ima za posledico podpihovanje nasilja, sovraštva, grožnje in "strokovno" potrditev, da so to normalni pogoji za življenje živali na kmetijah,« so objavili na facebooku.

»S strani bralcev smo prejeli tudi nekaj fotografij živali in stanja na kmetiji, iz katerih je razvidno, da so bile živali omejene, da niso imele dostopa na travnik niti dostopa do hleva, da so živele v globokih fekalijah, ki povzročajo gnitje parkljev in kože, bolezni dihal, driske, da o telitvah v takšnem okolju ne govorimo,« so zapisali.

Šarec napovedal interni nadzor nad postopkom odvzema goveda

Začasni minister za kmetijstvo Marjan Šarec bo prisluhnil KGZS in sindikatu kmetov ter odredil interni nadzor nad nedavnim postopkom odvzema goveda na kmetiji blizu Krškega, je povedal za spletni portal N1. Pojasnila o dogajanju od Šarca pričakujejo tudi v NSi, iz vrst nevladnikov pa prihajajo opozorila o neprofesionalnem poročanju medijev.

Začasni minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Šarec je danes za N1 izpostavil, da inšpekcijski postopek še ni zaključen in da bo trajal do srede. »Inšpekcija je pri svojem delu samostojna,« je poudaril.

Bo pa prisluhnil pozivu Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in Sindikata kmetov Slovenije ter odredil interni nadzor, »da razčistimo, ali je bil postopek izpeljan pravilno«, je napovedal. Kot je dodal, je treba primer razčistiti, da ne bi padla senca dvoma na postopek ali novelo zakona o zaščiti živali. Ključna je dobrobit živali, je poudaril.