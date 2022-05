Kdo bo v državnem zboru zamenjal Golobove ministre

Danes je dan D, ko bo jasno, kdo so ministrski kandidati nove slovenske vlade. Zmagovalec zadnjih volitev, predsednik Gibanja Svoboda, Robert Golob je pretekli teden napovedal, da bodo koalicijski partnerji po usklajevanju, ki naj bi se končalo danes, razkrili imena kandidatov za ministre, ki sicer že nekaj dni krožijo v medijih.

Zdravstveni resor naj bi prevzel Danijel Bešič Loredan, notranje ministrstvo pa nekdanja generalna direktorica policije Tatjana Bobnar. Nov resor, ki bo združeval energetiko in podnebne politike, naj bi vodil Bojan Kumer. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije naj bi prevzel bivši rektor ljubljanske univerze Igor Papič. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu naj bi postal Matej Arčon.

V kvoto, ki pripada stranki Gibanje Svoboda, naj bi spadala tudi Marjan Šarec in Alenka Bratušek. Nekdanji predsednici vlade naj bi se obetalo vodenje infrastrukturnega ministrstva, Šarcu pa vodenje resorja za regionalni razvoj ali obrambo. Za zadnjega se omenja tudi Antona Grizolda, ki je ta resor že vodil v času Drnovškovega vodenja vlade. Kdo bo prevzel enega najpomembnejših – resor za finance – je, kot kaže, še vedno skrbno varovana skrivnost.

Ker so bili nekateri izmed domnevnih kandidatov izvoljeni za poslance, se obetajo spremembe tudi v državnem zboru. Namesto njih bodo v poslanske klopi sedli nadomestni poslanci. In kdo so? Namesto Mateja Arčona bi ob imenovanju Danijela Bešiča Loredana na ministrski položaj postal poslanec nekdanji novinar Aleksander Prosen Kralj. Ob odhodu Roberta Goloba na premierski položaj bo poslanec postal Bojan Čebela. Namesto Tanje Fajon bo v parlamentu sedel Jonas Žnidaršič, namesto Matjaža Hana pa Soniboj Knežak. Namesto Luke Mesca bi ob imenovanju Aste Vrečko postal poslanec Dan Juvan.

Vroča kri v SD

Socialnim demokratom bodo pripadla štiri ministrstva. Najbolj zanesljivo je, da bo mesto zunanje ministrice zasedla Tanja Fajon, pri ostalih pa se nekoliko bolj zapleta. V pravosodni resor si želi Dominika Švarc Pipan, a naj ne bi uživala dovolj velike podpore v poslanski skupini, ki si menda na tem položaju želi videti Gregorja Strojina. Nekaj težav imajo tudi pri izbiri gospodarskega ministrstva. Na to mesto naj bi si želela Milan M. Cvikl in Matjaž Han.

Nekoliko bolj složni pri iskanju ministrskih kandidatov naj bi bili pri Levici. Ministrstvo za socialo skupaj s stanovanjsko politiko in z dolgotrajno oskrbo naj bi vodil Luka Mesec, Asta Vrečko pa naj bi bila kandidatka za kulturno ministrstvo. Kdo bo prevzel resor za delo, še ni znano.

Znana pa naj bi bila tudi imena nekaterih Golobovih najožjih sodelavcev v kabinetu. Na mestu državnih sekretarjev se omenja Igorja Mallyja. V teh dneh je tudi zakrožila novica, da bo Golob v svoj kabinet vzel le kadre iz svoje stranke, ne pa tudi iz koalicijskih strank.