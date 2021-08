Kdo bo plačeval hitre teste študentov? To bo pogoj za vstop na faks

Še brez odloka

Izpolnjevanje PCT-pogoja bo potrebno za obisk predavanj v novem študijskem letu. Za dijake pa je predlog, da se sprva prostovoljno samotestirajo, ob prehodu v rdečo epidemiološko fazo pa bi tudi za njih veljal pogoj PCT.Bodo morali študenti sami plačati teste? Državni sekretar na ministrstvu za zdravjeje ob robu obiska v Cerknici sporočil, da bo »brezplačno testiranje za osebe do 18. leta starosti zagotovljeno.« Kako pa bodo te pogoje preverjali? Ni še jasno, a glede na to, da ima vsa mladina mobilne telefone, verjetno s QR kodo.»Ne bomo nastavljali policistov, varnostnikov na vhodih. Vsak od nas se mora zavedati, da če želi vstopiti v predavalnico, v učilnico, bolnišnico, zdravstveni dom ali na nogometno tekmo, in je tam zahtevan pogoj PCT, je to treba spoštovati. Preverjanje je samo dodatek,« je dejal državni sekretar.Vindišar je še izpostavil, da delajo vse za to, da družba ostane odprta, a pogoj za to bo precepljenost. Povedal je še, da o obveznem cepljenju za šolnike na ministrstvu ne razmišljajo. Je pa predvideno samotestiranje za učence zadnje triade. V kolikor bo Slovenija ostala v podobni epidemiološki fazi kot trenutno, bo samotestiranje ostalo tudi za srednješolce. »Odprta je tudi možnost uvedbe pogoja PCT za srednje šole,« je priznal.Sicer pa ni bil sprejet še noben odlok o tem, ministrica Kustečeva pa v Odmevih ni dala nikakršnega odgovora, kako bo potekalo šolsko in študijsko leto 2021/22, le da se bo začelo 1. septembra V Sloveniji so trenutno dostopna štiri cepiva proti covid-19. Cepljenje proti covid-19 se le pri cepivu Janssen opravi z enim odmerkom, pri ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. Priporočen presledek med odmerkoma je pri cepivu Comirnaty (Pfizer/BioNTech) tri tedne, pri cepivu Spikevax (Moderna) štiri tedne, pri cepivu Vaxzevria (AstraZeneca) pa 4 -12 tednov.Cepivi Comirnaty (Pfizer/BionTech) in Spikevax (Moderna) sta registrirani za osebe stare 12 let in več, ostali dve cepivi sta registrirani za uporabo pri odraslih, starih 18 let in več.