Kdo bo novi delodajalec Boruta Pahorja?

Predsedniški mandat Boruta Pahorja, drugi zaporedni, drvi h koncu. To pomeni, da se s te funkcije zagotovo poslavlja. Konec leta lani smo preverili, kaj bo počel po koncu mandata, saj nas je zanimalo, ali se že dogovarja za novo službo. Odgovoril nam je takole: »To delo opravljam zelo rad in je težje, kot se morda komu zdi. Ampak ker ga opravljam tako rad, se morda zdi enostavno. Opravljal ga bom čisto do zadnjega dne, potem pa bo dovolj časa, da se odločim, kako naprej.«

Podobno vprašanje mu je v nedavnem intervjuju v programu RTV Slovenija zastavila voditeljica Rosvita Pesek. Odvrnil ji je, da vrnitve v politiko nima v načrtu: »Politika je seveda moja ljubezen, in ko imate še vedno nekaj, kar je vaša ljubezen, ne razmišljate o ljubici. Ne morem zdaj razmišljati o nečem, kar bi bilo podobno politiki. Moram razmišljati o nečem, kar bo zunaj tega.« Dodal je še, da bi rad opravljal nekaj, v čemer je dober in kar ima rad: »Upam, da bo delodajalec znal ceniti te izkušnje, ki sem jih pridobil, in da bom dobro, v njegovo korist in v svoje veselje, opravljal delo, ki ga bom sprejel.«

Predsednik države je uvrščen v najvišji plačni razred, to je 65., kar pomeni, da njegova bruto osnova znaša nekaj manj kot 5500 evrov. Če delodajalca ne bo našel takoj, mu za eno leto pripada nadomestilo, ki znaša 80 odstotkov njegove plače.

Mimogrede, aktualni predsednik je bil med predsedniškim mandatom nenehno aktiven na spletnih omrežjih. Na instagramu ima preko 133.000 sledilcev, kar je precej več od mnogih slovenskih 'vplivnežev' ...