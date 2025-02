Kdo bo najboljši za volanom 2025?

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) že deveto leto zapored organizira izbor Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta. Spletni test, ki je vstopnica za praktični del tekmovanja, bo na spletni strani www.najboljsizavolanom.si odprt do vključno 30. marca 2025, za najboljše pa je AMZS v sodelovanju z Zavarovalnico Sava in drugimi partnerji pripravil bogat nagradni sklad – zmagovalca se bosta eno leto vozila z novim Renaultovim capturjem, atraktivne nagrade pa čakajo tudi na druge finalistke in finaliste. Izbranca se bosta oktobra pomerila še na evropskem tekmovanju mladih voznikov.

Teoretično in praktično znanje

Deveti zaporedni izbor se bo odvijal na že znani način. Na spletni strani je treba najprej opraviti test z vprašanji s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, motoroznanstva, prometne varnosti, prve pomoči in poznavanja AMZS ter partnerjev izbora. Tako se mladi do vključno 26. leta starosti kvalificirajo v praktični del tekmovanja. Ta bo potekal v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V polfinale (16. in 17. aprila 2025) se bo uvrstilo najboljših 50 reševalcev in najboljših 50 reševalk, v finalu 8. maja 2025 pa se bo pomerilo najboljših deset polfinalistk in deset polfinalistov. Najboljša med dekleti in najboljši med fanti bosta prejela laskavi naziv najboljši za volanom 2025.

26 let je zgornja starostna meja za udeležbo na izboru.

Tudi letos mednarodni izbor

Izbor se že nekaj let širi zunaj slovenskih meja. Lani je na mednarodnem tekmovanju Best Young Driver, ki ga je pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA Regija I (ta združuje avtomobilske klube iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda) organiziral belgijski avtomobilski klub RACB, sodelovalo že enajst avtomobilskih klubov – deset iz Evrope in eden iz Afrike. Lokacija in organizator letošnjega mednarodnega tekmovanja bosta znana v prihodnjih mesecih.

AMZS je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993, tekmovanje pa obudila 2017., da bi mlade ozaveščala o varni udeležbi v prometu, saj ti zaradi manj vozniških izkušenj spadajo v bolj tvegano skupino udeležencev v prometu, pri čemer so pogosto neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. V izboru dokazujejo, da so stereotipi marsikdaj res le stereotipi.