Kdo bo Delova osebnost leta?

Nocoj bo Delo razglasilo že 33. Delovo osebnost leta. Uredništvo je v začetku decembra izbralo deset nominirancev za Delov prestižni naslov, potem pa glasovanje prepustilo bralcem. Kdo je najbolj prepričal oboje, bo znano nocoj po 20. uri.

Neposredni prenos prireditve, na kateri bodo podeljena tudi novinarska priznanja, bo na Delovi spletni strani.

V deseterici nominirancev so: Simon Vendramin in Stanko Močnik, Inštitut 8. marec, Ivo Boscarol, Maruša Bradač, Matjaž Šerkezi, Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, Marjan Pipenbaher, Urša Bogataj, Robert Golob in Nataša Pirc Musar.