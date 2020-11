Kdaj Uber prihaja v Slovenijo? Tako odgovarjajo iz Uberja

»Odprti smo za razprave, kako lahko Uber prispeva k varni, cenovno dostopni in trajnostni mobilnosti v mestih. Trenutno smo v procesu pregledovanja predlaganih zakonodajnih sprememb v Sloveniji,« odgovarjajo iz Uberja, ki danes deluje v več kot 10.000 mestih in 69 državah. Povedali so nam še, da načrtov o prihodu v Slovenijo, ki bi jih lahko delili z nami, zaenkrat še ni.



Uber, ki naj bi prinesel med drugim cenejše prevoze od točke a do točke b, zmanjšal potrebo po lastniškem vozilu, marsikje v tujini brez težav deluje. Tudi v Sloveniji smo ga že večkrat napovedovali, a se do zdaj še ni uresničilo. Minister Jernej Vrtovec, v čigar pristojnosti je infrastruktura, je dejal, da smo vse bliže koncu tlakovanja poti, da prevozni gigant svoje storitve ponudi tudi pri nas. Po besedah ministra je koalicijsko usklajevanje na to temo že bilo, zaključuje se medresorsko usklajevanje, kmalu pa bi lahko zadeva prišla že do vlade, po njej pa obravnava v parlamentu.



Minister Vrtovec meni, da je to korak naprej k digitalizaciji, pri tem pa je izpostavil, da bosta spoštovani tako delovna kot davčna zakonodaja. Med drugim je dejal, da »smo ena redkih držav, ki nima možnosti aplikacij za taksi prevoze«.



A v Sloveniji, pravzaprav v Ljubljani, je bila pred časom že na voljo aplikacija Hopin, ki je imela podobne funkcionalnosti kot Uberjeva, vendar je bila namenjena le taksi vozilom. Tudi vožnjo je bilo moč plačati prek nje in ocenjevati voznike. Danes smo si jo ponovno prenesli na telefon in si skušali naročiti prevoz do nakupovalnega središča BTC, a nam je aplikacija javila, da žal nobeno vozilo ni sprejelo naročila. Aplikacijo za naročanje prevoza ponuja denimo tudi ponudnik taksi prevozov Cammeo.