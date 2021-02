Kdaj se odpirajo gostilne za vse Slovence? Imamo odgovor

V deželo počasi prihaja pomlad, epidemiološka slika se je izboljševala in ob približevanju rumeni fazi (vmes se je krivulja že začela obračati v napačno smer,) smo se že veselili dodatnega sproščanja ukrepov po načrtu, ki ga je vlada predstavila decembra lani.Rumena faza predvideva, da bi se v šole vrnili preostali razredi srednjih šol, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi ter preostale servisne dejavnosti, odpravili pa bi prepoved gibanja ponoči. V zeleni fazi, ko bo število pacientov v bolnišnicah nižje od 300, pa je predvidena odprava vseh omejitev, še vedno pa veljajo splošni higienski ukrepi ter prepoved delovanja barov, diskotek … Ker v nobeni fazi niso omenjene gostilne, nas je zanimalo, kdaj je predvideno njihovo odprtje. Gostilne so se namreč skupaj s hoteli, trgovskimi centri, frizerskimi in kozmetičnimi saloni ter ob nekaterih drugih ukrepih zaprle 24. oktobra lani.Po vladnem načrtu sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije covida 19 je sproščanje gostinskih in turističnih dejavnosti za potrošnike (razen barov in diskotek ...) predvideno v zeleni fazi, so nam pojasnili z urada vlade za komuniciranje (Ukom). »Če se bo Vlada RS na podlagi ugodne epidemiološke slike ter mnenja strokovne skupine za obvladovanje epidemije covida 19 odločila drugače, bo o tem javnost obveščena,« so še dodali.Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/2021) pa že zdaj ureja izključno razmerje med poslovnim subjektom in potrošnikom (B2C). V tem smislu gostinski obrati začasno ne smejo ponujati in prodajati svojih storitev in blaga neposredno potrošnikom, z izjemo opravljanja priprave jedi in pijač v primeru dostave (prodaje na daljavo in osebnega prevzema) ter priprave jedi in pijač v organizacijah za zaposlene oziroma varovance. V poslovni odnos med pravnimi subjekti (B2B) pa ta odlok ne posega. Glede na navedeno torej z vidika odloka ni ovir in gostinec lahko ponuja svoje gostinske storitve (strežba hrane in pijače), ko je naročnik in plačnik teh storitev podjetje oziroma poslovni subjekt (B2B). V praksi to pomeni, da v primeru malic, ki jih podjetje naroči za svoje zaposlene, gostinec te lahko nudi v gostinskem obratu.Seveda pa naj se v teh primerih upošteva tudi morebitne druge splošne omejitve v ostalih vladnih odlokih in priporočila Nijz. V nobenem primeru pa gostinec ne sme neposredno ponuditi ali prodati hrane in pijače posamezniku zunaj naročila, prejetega od podjetja oziroma poslovnega subjekta (tj. posameznik sam ne sme naročiti in plačati hrane ali pijače v gostinskem lokalu in je tam konzumirati). Ob tem pa je treba upoštevati tudi druge veljavne odloke in priporočila Nijz, so še pojasnili.