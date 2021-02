Kdaj se bodo proti koroni lahko cepili vsi, ki si to želijo?

Interes za cepljenje proti novemu koronavirusu je izrazilo nekaj manj kot 135.000 ljudi., šef Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je napovedoval, da po 15. februarju ne bo več težav s cepivi in da se bo vsak lahko cepil . A so bile njegove besede očitno nekoliko preuranjene. Včeraj so nam z NIJZ namreč sporočili, da trenutno poteka cepljenje starejših in ranljivejših skupin, zdravstvenih delavcev, institucionaliziranih oseb ter zaposlenih in učencev na šolah za osebe s posebnimi potrebami (podrobnejše v tem v članku Kaj je rekel Milan Krek in kje smo danes ).Kdaj bo torej lahko cepljen vsakdo, ki si to želi? »Datume težko napovemo, saj se nekoliko spreminjajo količine dobav cepiva. Bo pa v sredo, 17. 2., na novinarski konferenci direktor NIJZ predstavljal tudi potek cepljenja.«