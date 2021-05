Kdaj po tretji odmerek cepiva? Beovićeva pojasnjuje

Kacin: Treba se bo odločiti hitro Logistični koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin je v začetku maja pojasnil, da je to, katera cepiva se bodo uporabljala za tretji odmerek, odvisno od tega, katero cepivo je bilo uporabljeno prvič in kakšne mutacije se bodo še razvile do takrat. Tedaj je dejal še, da je nemogoče govoriti, koliko cepiva je pripravljenega za namen tretjega cepljenja, saj bo za to potrebna prilagodljivost.



Test s sedmimi cepivi

Zamude bi vodile v nove smrti

Kacin: Treba se bo odločiti hitro Logistični koordinator množičnega cepljenja Jelko Kacin je v začetku maja pojasnil, da je to, katera cepiva se bodo uporabljala za tretji odmerek, odvisno od tega, katero cepivo je bilo uporabljeno prvič in kakšne mutacije se bodo še razvile do takrat. Tedaj je dejal še, da je nemogoče govoriti, koliko cepiva je pripravljenega za namen tretjega cepljenja, saj bo za to potrebna prilagodljivost.



O tem, ali se bodo tisti, ki so že cepljeni, jeseni cepili še tretjič, da bi podaljšali imuniteto, je Kacin dejal, da se bo treba odločiti hitro, »saj je jesen tako rekoč pred vrati«. Pripraviti se je po njegovem treba, da bomo že decembra imeli pripravljeno cepivo, ki bo zajelo nove seve.

Prvi oskrbovanci domov za starejše in izpostavljeni zdravstveni delavci so prve odmerke cepiva proti covidu 19 prejeli 27. decembra lani. Vse jasnejše pa je, da bo zaradi novih različic virusa potreben še tretji odmerek cepiva, čeprav znanstveniki še vedno ne vedo, koliko časa traja zaščita pred virusom po prejetju obeh odmerkov cepiva., vodja svetovalne skupine za cepljenje pravi, da še »ni nič trdnega o tem, kdo in kdaj naj bi dobil tretji odmerek. Imunost traja vsaj osem mesecev, verjetno več, raziskav je zelo mal.«.V Veliki Britaniji bodo na tisoče prostovoljcem vbrizgali tretji odmerek cepiva proti covidu 19, da bi raziskali, katera cepiva bi lahko uporabili kot t. i. obnovitveni odmerek za zaščito pred novimi različicami virusa in preprečili ponoven pritisk na bolnišnice ob najverjetnejšem novem valu epidemije pred jesenjo in zimo.V prvi takšni raziskavi bo nekaj manj kot 3000 udeležencev, ki so v prvem krogu cepljenja prejeli dva odmerka cepiva Pfizerja ali AstraZenece, prejelo dodaten odmerek (nekateri polovico odmerka) enega izmed sedmih različnih cepiv. Znanstveniki naj bi tako prišli do podatkov, kakšno dodatno zaščito nudi tretji odmerek, pa tudi kakšne morebitne stranske učinke naj bi imel tretji odmerek. Rezultati, ki jih pričakujejo do konca avgusta, naj bi bili v pomoč britanskim strkovnjakom pri odločitvi, ali je tretji odmerek potreben in katera cepiva bi bila najboljša.Vodja raziskaveje povedal, da si želijo, da bi tretji odmerek dovolj dvignil nivo protiteles, da bi ta nudila zaščito tudi pred že obstoječimi in novimi variantami virusa. To se po njegovih besedah lahko doseže na dva načina; da ima oseba dovolj protiteles še od prvotnega cepiva, druga pa je, da se spremeni cepivo.Izvršni direktor Moderneje izjavil, da je osvežitveni odmerek Moderninega cepiva med čim večjo populacijo dober način za zaščito najranljivejših pred nastajajočimi novimi različicami virusa. Dejal je, da bi morali do konca poletja s tretjim odmerkom cepiti predvsem tiste v domovih za starejše, ki so bili prvič cepljeni v začetku leta. Meni da bi trimesečna ali celo dvomesečna zamuda pri cepljenju lahko vodila do povečanja hospitaliziranih covidnih pacientov in celo smrti.Moderna testira tri različne strategije za osvežitveni odmerek: prva je proti originalni, vuhanski različici, druga je proti južnoafriški, tretja pa je kombinacija obeh. Testiranje na ljudeh načrtujejo v začetku junija, odobritev pa pričakujejo septembra.Pred časom je izvršni direktor Pfizerjaizjavil, da bo tretja doza cepiva najverjetneje potrebna v šest do 12 mesecih potem, ko bodo prejeli drugi odmerek (v primeru janssna edini odmerek). Dodal je, da se bo proti novemu koronavirusu verjetno treba cepiti vsako leto. Poudaril je, da bodo ključno vlogo igrale nove različice virusa. Izvršni direktor podjetja Johnson & Johnsonaje napovedal, da se bo treba proti covidu 19 cepiti vsako leto tako kot proti sezonski gripi.